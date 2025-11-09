Ο Λάντο Νόρις έκανε το αναμενόμενο στο Ιντερλάγκος ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Formula 1.

Το Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος αγώνας της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και ένας από τους πιο συναρπαστικούς της χρονιάς, έχει γραμμένο το όνομα Λάντο Νόρις παντού. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren σάρωσε τα πάντα στην πίστα του Ιντερλάγκος, παίρνοντας την πρωτιά σε όλες τις αγωνιστικές περιόδους (sprint qual, Σπριντ, κατατακτήριες και αγώνα) και με την άνετη νίκη του την Κυριακή το προβάδισμά του στη βαθμολογία μεγάλωσε σημαντικά.

Ο Νόρις ξεκίνησε τον αγώνα από την pole position, έστριψε πρώτος και δεν χρειάστηκε να ξανακοιτάξει πίσω σχεδόν σε όλο τον αγώνα, το καθοριστικό σημείο του οποίου ήταν το SC μετά την έξοδο του Μπορτολέτο στον πρώτο γύρο. Στην επανεκκίνηση, ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε μια παράτολμη κίνηση στον Κίμι Αντονέλι, που «έσπρωξε» τον Ιταλό πάνω στον Σαρλ Λεκλέρ που βρισκόταν δίπλα του. Το αποτέλεσμα ήταν ο Λεκλέρ να εγκαταλείψει επί τόπου και ο Πιάστρι να πάρει ποινή 10 δευτερολέπτων, που του στέρησε κάθε ελπίδα για βάθρο.

Ο Φερστάπεν γράφει ιστορία

Σε έναν αγώνα με πολλές ανατροπές, αλλαγές θέσεων και διαφορετικές στρατηγικές, η 2η θέση πήγε στον εντυπωσιακό Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, αφού «επέζησε» από τη σύγκρουση με τον Πιάστρι, και επέστρεψε στο βάθρο, παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της μέχρι τώρα καριέρας του.

Ο μάγος Μαξ Φερστάπεν έβγαλε άλλον ένα λαγό από το καπέλο του και μαζί με τη Red Bull παρέδωσαν ένα masterclass στη Βραζιλία, για το πώς να ανατρέπεις μια κατάσταση που αρχικά δείχνει απελπιστική. Ο Ολλανδός ξεκίνησε από το pit lane, μετά τις απογοητευτικές κατατακτήριες και συνδυάζοντας, ταχύτητα, στρατηγική και αποφασιστικότητα -τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πρωταθλητή δηλαδή- πήρε μια επική 3η θέση, που θα συζητιέται για χρόνια στους κύκλους της F1. Ένας από τους καλύτερους αγώνες του.

Όλο και πιο μακριά ο τίτλος για τον Πιάστρι

H Mercedes έκανε καλό αγώνα στη Βραζιλία, με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει στην 4η θέση, παρότι στο τέλος δέχτηκε πίεση από τον Όσκαρ Πιάστρι, για τον οποίο η ποινή ήταν καταδικαστική και δεν του επέτρεψε κάτι καλύτερο από την 5η θέση και τον έφερε ακόμα πιο μακριά από τον τίτλο.

Εκπληκτικός ήταν ο Όλι Μπέρμαν της Haas, ο οποίος πήρε μια καθαρή 6η θέση, που ήρθε μόνο από την ταχύτητα του ίδιου και του μονοθεσίου του. Η Racing Bulls έβαλε δύο μονοθέσια στους βαθμούς, με τον Λίαμ Λόσον στην 7η θέση και τον Ισάκ Χατζάρ στην 8η, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να φέρνει τη Sauber στην 9η θέση. Τη βαθμολογούμενη 10άδα έκλεισε ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, που επέστρεψε στους βαθμούς έπειτα από καιρό. Καταστροφικός αγώνας για τη Ferrari, καθώς εγκατέλειψαν και οι δύο οδηγοί της.

Το αποτέλεσμα της Βραζιλίας σημαίνει ότι ο Νόρις έχει πια προβάδισμα 24 βαθμών από τον Πιάστρι, ενώ ο Φερστάπεν ακολουθεί άλλους 25 βαθμούς πιο πίσω.

Το πρωτάθλημα της F1 παραμένει στην αμερικανική ήπειρο και έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας μεταφέρεται βορειότερα, για το φανταχτερό GP Λας Βέγκας, το 3ήμερο 20-22 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα