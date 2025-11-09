F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Βραζιλίας

Η πλάστιγγα του πρωταθλήματος γέρνει πλέον ξεκάθαρα προς την πλευρά του Λάντο Νόρις - Καταστροφή για τη Ferrrari

To Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος φετινός για τη Formula 1, ήταν ένας ιδιαίτερα συναρπαστικός αγώνας, που κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι τον τελευταίο γύρο. Κανείς δεν το ευχαριστήθηκε όμως περισσότερο από τον μεγάλο νικητή Λάντο Νόρις, ο οποίος φεύγει από το Σάο Πάουλο έχουντα πάρει το μέγιστο των βαθμών, ενώ η συγκομιδή του μεγάλου αντιπάλου του, του Όσκαρ Πιάστρι, ήταν κατά πολύ μικρότερη. Η διαφορά τους τώρα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι 24 βαθμοί, με τρεις αγώνες (συν ένα Σπριντ) να απομένουν για το τέλος, δηλαδή με 87 βαθμούς ακόμα διαθέσιμους. Δεν πρέπει ωστοσο να ξεχνάμε τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα μέσα στο «κόλπο», αν και 49 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren390
2Oscar PiastriMcLaren366
3Max VerstappenRed Bull Racing341
4George RussellMercedes276
5Charles LeclercFerrari214
6Lewis HamiltonFerrari148
7Kimi AntonelliMercedes122
8Alexander AlbonWilliams73
9Nico HulkenbergKick Sauber43
10Isack HadjarRacing Bulls43
11Oliver BearmanHaas F1 Team40
12Fernando AlonsoAston Martin40
13Carlos SainzWilliams38
14Liam LawsonRacing Bulls36
15Lance StrollAston Martin32
16Esteban OconHaas F1 Team30
17Yuki TsunodaRed Bull Racing28
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Στους κατασκευαστές, η Mercedes πήρε πολλούς βαθμούς και μοιάζει πια φαβορί για τη 2η θέση, ενώ η Ferrari -ελέω της διπλής εγκατάλειψης- έπεσε 4η, πίσω από τη Red Bull.

Βαθμολογία Πρωταθλήνματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren756
2Mercedes398
3Red Bull Racing366
4Ferrari362
5Williams111
6Racing Bulls82
7Aston Martin72
8Haas F1 Team70
9Kick Sauber62
10Alpine22

@Photo credits: McLaren

