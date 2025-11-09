Η πλάστιγγα του πρωταθλήματος γέρνει πλέον ξεκάθαρα προς την πλευρά του Λάντο Νόρις - Καταστροφή για τη Ferrrari

To Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος φετινός για τη Formula 1, ήταν ένας ιδιαίτερα συναρπαστικός αγώνας, που κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι τον τελευταίο γύρο. Κανείς δεν το ευχαριστήθηκε όμως περισσότερο από τον μεγάλο νικητή Λάντο Νόρις, ο οποίος φεύγει από το Σάο Πάουλο έχουντα πάρει το μέγιστο των βαθμών, ενώ η συγκομιδή του μεγάλου αντιπάλου του, του Όσκαρ Πιάστρι, ήταν κατά πολύ μικρότερη. Η διαφορά τους τώρα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι 24 βαθμοί, με τρεις αγώνες (συν ένα Σπριντ) να απομένουν για το τέλος, δηλαδή με 87 βαθμούς ακόμα διαθέσιμους. Δεν πρέπει ωστοσο να ξεχνάμε τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα μέσα στο «κόλπο», αν και 49 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Lando Norris McLaren 390 2 Oscar Piastri McLaren 366 3 Max Verstappen Red Bull Racing 341 4 George Russell Mercedes 276 5 Charles Leclerc Ferrari 214 6 Lewis Hamilton Ferrari 148 7 Kimi Antonelli Mercedes 122 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 43 10 Isack Hadjar Racing Bulls 43 11 Oliver Bearman Haas F1 Team 40 12 Fernando Alonso Aston Martin 40 13 Carlos Sainz Williams 38 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Στους κατασκευαστές, η Mercedes πήρε πολλούς βαθμούς και μοιάζει πια φαβορί για τη 2η θέση, ενώ η Ferrari -ελέω της διπλής εγκατάλειψης- έπεσε 4η, πίσω από τη Red Bull.

Βαθμολογία Πρωταθλήνματος Κατασκευαστών