F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Βραζιλίας
To Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος φετινός για τη Formula 1, ήταν ένας ιδιαίτερα συναρπαστικός αγώνας, που κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι τον τελευταίο γύρο. Κανείς δεν το ευχαριστήθηκε όμως περισσότερο από τον μεγάλο νικητή Λάντο Νόρις, ο οποίος φεύγει από το Σάο Πάουλο έχουντα πάρει το μέγιστο των βαθμών, ενώ η συγκομιδή του μεγάλου αντιπάλου του, του Όσκαρ Πιάστρι, ήταν κατά πολύ μικρότερη. Η διαφορά τους τώρα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι 24 βαθμοί, με τρεις αγώνες (συν ένα Σπριντ) να απομένουν για το τέλος, δηλαδή με 87 βαθμούς ακόμα διαθέσιμους. Δεν πρέπει ωστοσο να ξεχνάμε τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα μέσα στο «κόλπο», αν και 49 βαθμούς μακριά από την κορυφή.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|390
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|366
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|341
|4
|George Russell
|Mercedes
|276
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|214
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|148
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|122
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|43
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|43
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|40
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|40
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Στους κατασκευαστές, η Mercedes πήρε πολλούς βαθμούς και μοιάζει πια φαβορί για τη 2η θέση, ενώ η Ferrari -ελέω της διπλής εγκατάλειψης- έπεσε 4η, πίσω από τη Red Bull.
Βαθμολογία Πρωταθλήνματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|756
|2
|Mercedes
|398
|3
|Red Bull Racing
|366
|4
|Ferrari
|362
|5
|Williams
|111
|6
|Racing Bulls
|82
|7
|Aston Martin
|72
|8
|Haas F1 Team
|70
|9
|Kick Sauber
|62
|10
|Alpine
|22