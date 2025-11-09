Ο Μάρκο Μπετζέκι μετά τη νίκη του στην Πορτογαλία «αγγίζει» την 3η θέση στο Πρωτάθλημα Αναβατών.

Το Grand Prix Πορτογαλίας στο Πορτιμάο ήταν ένας ωραίος σχετικά αγώνας MotoGP, σε μια καταπληκτική πίστα, αλλά δεν είχε κάτι να κρίνει στις βαθμολογίες, καθώς όλα τα πρωταθλήματα του 2025 έχουν ήδη κριθεί. Ειδικά σε αυτό των Αναβατών, έχει οριστικοποιηθεί και η 2η θέση, την οποία πήρε ο Άλεξ Μάρκεθ - όπως όλοι ξέρουμε, ο Μαρκ Μάρκεθ έχει στεφθεί πρωταθλητής. Μοναδική «εκκρεμότητα» παραμένει η 3η θέση στη βαθμολογία, την οποία πλέον έχει «καπαρώσει» ο Μάρκο Μπετζέκι, μετά τη νίκη του στην Πορογαλία και την εγκατάλειψη του Πέκο Μπανάια.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών