Ο Μάρκο Μπετζέκι δεν άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό και πήρε τη νίκη στο Πορτιμάο, μπροστά από τον Α. Μάρκεθ.

Το Grand Prix Πορτογαλίας στην πίστα του Πορτιμάο ήταν το αποκορύφωμα του 21ου και τελευταίο αγωνιστικού 3ημέρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2025. Στον αγώνα της Κυριακής, που ομολογουμένως δεν ήταν όσο συναρπαστικός όσο το Σπριντ του Σαββάτου, ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia πήρε μια κυριαρχική νίκη και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 2η φορά φέτος.

Ο Μπετζέκι ήταν επιβλητικός στην πορτογαλική πίστα και μόνο στο πρώτο μισό του αγώνα ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati μπόρεσε να τον ακολουθήσει. Από κάποιο σημείο και έπειτα, ο Ιταλός απλώς αποχαιρέτησε τον Μάρκεθ και έφυγε μπροστά. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση είχε επίσης κριθει, στους τελευταίους γύρους ο Άλεξ Μάρκεθ, που ήταν άνετα 2ος σχεδόν σε όλο τον αγώνα, «έμεινε» από ελαστικά και ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ, ο οποίος σε κάποιο σημείο είχε μείνει αρκετά δευτερόλεπτα πίσω του, τον έφτασε και άρχισε να τον απειλεί. Τελικά ο Μάρκεθ πήρε τη 2η θέση και ο Ακόστα την 3η, ενώ αν είχαμε άλλον ένα γύρο το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να είχε αντιστραφεί.

Ακολούθησε ένα μεγάλο κενό πίσω από τους τρεις πρώτους, στο οποίο θα βρίσκαμε τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo, αν κατάφερνε να τερματίσει και δεν έπεφτε για άλλη μία φορά, εγκαταλείποντας τον αγώνα. Έτσι, στην 4η θέση τερμάτισε ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την άλλη Gresini Ducati, μπροστά από τον ιδιαίτερα μαχητικό Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, ο οποίος παρότι ξεκίνησε από τη 14η θέση και είχε αρκετές επαφές στην πίστα, κατάφερε να φτάσει μέχρι την 5η θέση.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε την 6η θέση, ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με -και μάλλον είνια- άλλη μία υπέρβαση για τον Γάλλο, δεδομένου πόσο πιο αργή ήταν η Yamaha του από τις μοτοσικλέτες του ανταγωνισμού. Ακολούθησαν οι Ογκούρα, Νρι Τζιαναντόνιο, Ζαρκό και Πολ Εσπαργκαρό, ενώ ο τοπικός ήρωας Μιγκέλ Ολιβέιρα, στην τελευταία επίσκεψή του στην Πορτογαλία ως αναβάτης του MotoGP, πήρε τη 14η θέση.

Απομένει μόνο μία εβδομάδα και ένας αγώνας για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα του 2025, που θα γίνει στη Βαλένθια το 3ήμερο 14-16 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα