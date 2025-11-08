Οι Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα με την μονομαχία τους στο Πορτιμάο, με τον αναβάτης της Gresini Ducati να επικρατεί.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Πορτογαλίας, που είναι ο 21ος και προτελευταίος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, ήταν ένας από τους πιο συναρπαστικούς της φετινής σεζόν. Σε όλη σχεδόν τη διάρκειά του υπήρχαν μάχες και διαδοχικές αλληλοπροσπεράσεις ανβάμεσα στον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati, που πήρε τελικά τη νίκη, και στον εντυπωσιακό Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ, ο οποίος τα έδωσε όλα για την πρώτη του νίκη στο MotoGP αλλά τελικά αναγκάστηκε να αρκεστεί στη δεύτερη θέση.

Οι δύο τους μάλιστα δεν ήταν εντελώς μόνοι τους, καθώς σε όλο τον αγώνα του ακολουθούσε από κοντά ο poleman Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να μπει στη διακδίκηση της νίκης. Ο ταχύς Ιταλός πάντως επιβραβεύτηκε με την 3η θέση.

Ο Φάμπιο Κουαραταρό με τη Yamaha έκανε καλό αγώνα και εξασφάλισε την 4η θέση, αν και σε αρκετή απόσταση από τους τρεις πρώτους. Ο Γάλλος αναβάτης στο τέλος δέχτηκε και λίγη πίεση από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο αλλά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά. Πίσω από τον Ιταλό της VR46 τερμάτισαν οι Αλντεγκέρ, Ζαρκό, Μπανάια και Μπίντερ.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής στο Πορτιμάο θα αρχίσει στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα