Ο Όμιλος Σαρακάκη παραχώρησε πυροσβεστικό Maxus T60 Max στην ΕΠΟΜΕΑ

Το ειδικά διαμορφωμένο pick-up της Maxus με δεξαμενή 600 λίτρων ενισχύει το έργο των εθελοντών της Κοινότητας Βιλίων κατά την αντιπυρική περίοδο 2026.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη προχώρησε στην παραχώρηση ενός ειδικά διαμορφωμένου pick-up Maxus T60 Max 2.0D 4WD Double Cab στην Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ) της Κοινότητας Βιλίων. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης για την αντιπυρική περίοδο 2026.

Το όχημα έχει ήδη ενταχθεί στις επιχειρήσεις της ομάδας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, συνδράμει στη δράση των εθελοντών στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για την πρόληψη, τη διάσωση και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ειδικός πυροσβεστικός εξοπλισμός και δυνατότητες εκτός δρόμου

Το Maxus T60 Max διαθέτει σύστημα τετρακίνησης και φέρει προσθαφαιρούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή τύπου PS PRO 600-14s. Η κατασκευή περιλαμβάνει γαλβανισμένο μεταλλικό πλαίσιο και δεξαμενή νερού χωρητικότητας 600 λίτρων από ενισχυμένο GRP με αντιπαφλαστικό διάφραγμα.

Επιπλέον, το όχημα εξοπλίζεται με σύστημα εκτόξευσης νερού, δυνατότητα αναρρόφησης από εξωτερική πηγή, καθώς και μπάρα φωτισμού LED για οπτική σήμανση. Η δυνατότητα μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού και η άμεση πρόσβαση σε δύσβατα σημεία ενισχύουν το επιχειρησιακό έργο της εθελοντικής ομάδας.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and Sustainability Senior Manager Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Είναι από τις στιγμές που πραγματικά απευχόμαστε να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι. Την ίδια στιγμή σκεφτόμαστε ότι σε τέτοιες κρίσιμες ώρες όπου απειλούνται ανθρώπινες ζωές, ο φυσικός μας πλούτος και περιουσίες, νιώθουμε ότι είναι καθήκον μας να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στο αξιέπαινο έργο των ανθρώπων, των εθελοντών πυροσβεστών που ρίχνονται στη μάχη θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, σύσσωμη η ομάδα των εθελοντών της ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων βρέθηκε στο πεδίο επιχειρώντας με το πυροσβεστικό όχημα που παραχωρήσαμε. Στεκόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα, τους εθελοντές πυροσβέστες και τα Σώματα Ασφαλείας για το θάρρος, τη μαχητικότητα και τον ηρωισμό τους».