Το δημοφιλές αμγώς ηλεκτρικό μοντέλο αναβαθμίζεται τεχνικά και προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία, με νέα μπαταρία, inverter SiC και ταχεία φόρτιση.

Η MINI προχωρά σε ουσιαστική τεχνική αναβάθμιση του αμιγώς ηλεκτρικού Countryman, ανεβάζοντας αισθητά τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV. Το ανανεωμένο MINI Countryman E προσφέρει για πρώτη φορά ηλεκτρική αυτονομία άνω των 500 χιλιομέτρων, φτάνοντας έως τα 501 χλμ. (WLTP), ενισχύοντας την καθημερινή χρηστικότητα και μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση.

Η αυξημένη αυτονομία προκύπτει από συνδυασμό τεχνολογικών παρεμβάσεων. Κομβικό ρόλο παίζει ο νέος μετατροπέας (inverter) με χρήση καρβιδίου του πυριτίου (SiC), ο οποίος βελτιώνει την αποδοτικότητα στη μετατροπή της ενέργειας και περιορίζει τις απώλειες. Παράλληλα, η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης αυξάνεται στις 65,2 kWh, ενώ τα νέα ρουλεμάν μειωμένης τριβής στον εμπρός άξονα συμβάλλουν στη χαμηλότερη αντίσταση κύλισης.

Περισσότερη ευελιξία και πρακτικότητα

Το ηλεκτρικό MINI Countryman διατηρεί τον πολυχρηστικό χαρακτήρα που το καθιστά κατάλληλο τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για ταξίδια. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 1.450 λίτρα, καλύπτοντας ανάγκες οικογενειακής χρήσης ή μεταφοράς εξοπλισμού. Αντίστοιχα, το τετρακίνητο Countryman SE All4 προσφέρει αυτονομία έως 467 χλμ. (WLTP).

Στον τομέα της φόρτισης, η υποστήριξη ταχείας φόρτισης DC επιτρέπει επαναφόρτιση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα σε μεγαλύτερες διαδρομές.

Σχεδίαση και τεχνολογία

Η ανανεωμένη σχεδίαση συνοδεύεται από αεροδυναμικές βελτιώσεις, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,26, που συμβάλλει άμεσα στην ενεργειακή απόδοση. Στο εσωτερικό, η κεντρική OLED οθόνη 24 cm συγκεντρώνει τις λειτουργίες infotainment και τα συστήματα υποβοήθησης, υποστηρίζοντας δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Η τεχνική αναβάθμιση του MINI Countryman E σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα της μάρκας προς την ενίσχυση της ηλεκτρικής της γκάμας, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την πρακτικότητα και την καθημερινή χρήση.