Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia ήταν ταχύτατος στις κατατακτήριες του Πορτιμάο, αφήνοντας πίσω του τους Πέδρο Ακόστα και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Πορτογαλίας ήταν οι προτελευταίες για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Στη γεμάτη προκλήσεις πίστα του Πορτιμάο, η pole position πήγε στον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, που δεν επέτρεψε αμφισβήτηση της ταχύτητάς του από τους αντιπάλους του. Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ πήρε τη 2η θέση, με τον νεαρό Ισπανό να βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο τρομερός Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha ήταν 3ος, παρότι χρειάστηκε να περάσει από το Q1 για να φτάσει σε αυτήν τη θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες άρχισαν στη στεγνή πίστα του Πορτιμάο, που όμως είχε «ξεπλυθεί» από τη βροχή που έπεσε νωρίτερα. Το όνομα του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha ξεχώριζε στη λίστα των αναβατών που έπαιρναν μέρος στο πρώτο σκέλος, μαζί με εκείνο του Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 Ducati. Αξιοσημείωτες συμμετοχές ήταν επίσης εκείνες του τοπικού ήρωα Μιγκέλ Ολιβέιρα, για τελευταία φορά στην πατρίδα του για το MotoGP, και του Νικολό Μπουλέγκα, που αντικαθιστά τον Μαρκ Μάρκεθ στην Ducati στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν.

Τελικά ήταν δύο Yamaha M1 που πήραν τα εισιτήρια για το Q2: η σκούρα μπλε του Φάμπιο Κουαρταραρό, που ήταν ο ταχύτερος, και η πιο μοβ της Pramac με τον Τζακ Μίλερ, ο οποίος ακολουθούσε τον Γάλλο στο γρήγορο γύρο του και το εκμεταλλεύτηκε για να πάρει τη 2η θέση.

Q2

Όσο περνούσε η ώρα και η πίστα στρωνόταν με περισσότερο ελαστικό, οι χρόνοι έπεφταν. Ωστόσο, οι συνθήκες παρέμεναν μη ιδανικές και οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν στα όρια και ταυτόχρονα να είναι προσεκτικοί, ψάχνοντας την πρόσφυση.

Αυτό δεν εμπόδισε τον Άλεξ Μάρκεθ, που ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής, να σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών, αν και μόνο για λίγα χιλιοστά μπροστά από τους Μάρκο Μπετζέκι και Πέδρο Ακόστα.

Στο τέλος όμως μίλησε ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ο οποίος με έναν επιβλητικό χρόνο εξασφάλισε την pole position για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Ο Πέδρο Ακόστα πήρε τη 2η θέση και ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε άλλο ένα μικρό θαύμα και ανέβηκε στην 3η θέση και στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Μπανάια, Α. Μάρκεθ (ο οποίος είχε πτώση στο τέλος), Ζαρκό, Μιρ, Μίλερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Εσπαργκαρό, Αλντεγκέρ και Ογκούρα.

Ο αγώνας Σπριντ στην Πορτογαλία θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Q2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0c6b280f-d958-491a-abf9-2fed425dace9" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/G5OsJEfXEAAxJD_.jpg">

Αποτελέσματα Q1

Q1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fd148ebe-3e93-4174-ba0c-31d643d2f2d1" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/G5OsJEfXEAAxJD__0.jpg">