Έπειτα από το τρομακτικό ατύχημα που είχε στη Βαρκελώνη, ο Άλεξ Μάρκεθ αναμένεται να μείνει για αρκετό καιρό στα «pits» όπως επιβεβαίωσε η Gresini Racing.

Η Gresini Racing επιβεβαίωσε πως ο Άλεξ Μάρκεθ θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο Grand Prix του MotoGP μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στη Βαρκελώνη. Ο Ισπανός αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο Grand Prix Καταλονίας έπειτα από σύγκρουση με τον Πέδρο Ακόστα στον 12ο γύρο του αγώνα.

Το ατύχημα που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς

Η KTM του Ακόστα αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα στην έξοδο της στροφής 9, χάνοντας ξαφνικά ισχύ στην πίσω ευθεία. Ο Μάρκεθ δεν πρόλαβε να αντιδράσει και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στη μοτοσικλέτα του Ισπανού αναβάτη της KTM.

Η Ducati της Gresini διαλύθηκε από τη σύγκρουση, με τον Μάρκεθ να εκτοξεύεται εκτός πίστας σε μία εξαιρετικά βίαιη πτώση. Ο Ισπανός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου διαπιστώθηκαν πολλαπλά κατάγματα.

Μάλιστα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το ίδιο βράδυ πριν πάρει εξιτήριο τη μετά τον αγώνα Δευτέρα.

Οι αγώνες που χάνει ο Μάρκεθ

Η Gresini ανακοίνωσε πλέον επίσημα πως ο Μάρκεθ δεν θα συμμετάσχει ούτε στο Grand Prix Ιταλίας στο Μουτζέλο ούτε στο Grand Prix Ουγγαρίας στο Balaton Park. Αυτό επηρεάζει άμεσα τις βαθμολογικές του βλέψεις, μιας και η διαφορά του από τον πρωτοπόρο, Μάρκο Μπετζέκι είναι 75 βαθμοί.

Όπως ανακοίνωσε η Gresini, o δοκιμαστής της Ducati Corse, Μικέλε Πίρο, θα αντικαταστήσει τον Άλεξ Μάρκεθ, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο Grand Prix. Το σενάριο του Νικολό Μπούλεγκα ήταν επίσης στο «τραπέζι», με τον Ιταλό να έχει αντικαταστήσει τον Μαρκ Μάρκεθ στα τελευταία GP του 2025, όταν ο Ισπανός είχε τραυματιστεί. Το αρνητικό στην περίπτωση του Μπούλεγκα ήταν πως μπορούσε να αγωνιστεί μόλις στον έναν εκ των δύο αγώνων που θα απουσιάσει ο Μάρκεθ.