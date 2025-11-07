Επανάληψη σκηνικού το απόγευμα στο Πορτιμάο, αλλά με τον Μπανάια να είναι πολύ δυνατός και πολύ κοντά στην κορυφή.

Η απογευματινή περίοδος των χρονομετρημένων δοκιμών της Παρασκευής για το GP Πορτογαλίας του MotoGP είχε τον ίδιο πρωταγωνιστή με το πρωί, που ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με την Ducati της Gresini. Όπως και το πρωί, ο Ισπανός αναβάτης ήταν πολύ γρήγορος, ιδιαίτερα στον τελευταίο τομέα της πίστας, και διατήρησε την πρωτιά, αν και με μικρή διαφορά.

Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo μετά από αρκετό καρό εμφανίστηκε πολύ δυνατός στο Πορτιμάο και πήρε τη 2η θέση, μόλις 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μάρκεθ, αφήνοντας υποσχέσεις για καλύτερη συνέχεια.

Ένα από τα φαβορί του αγώνα, ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ βρέθηκε στην 3η θέση, με διαφορά μικρότερη του ενός δεκάτου από την κορυφή. Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Apriilia ακολούθησε στην 4η θέση, μπροστά από δύο αναβάτες της Honda. Ο Τζοάν Μιρ της εργοστασιακής ομάδας και ο Ζοάν Ζαρκό της LCR πήραν τις θέσεις 5 και 6 αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο του ιαπωνικού εργοστασίου.

Τη 10άδα που πήρε αυτόματα την πρόκριση για το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου συμπλήρωσαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Φερμίν Αλντεγκέρ, Πολ Εσπαργκαρό και Άι Ογκούρα. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha προσπάθησε αλλά η Μ1 υστερούσε πολύ σε τελική ταχύτητα και έμεινε μόλις στη 13η θέση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές θα αρχίσουν στις 12:50 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας)

Αποτελέσματα