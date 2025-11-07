Νέο τεύχος gmotion 116: Το πληρέστερο online περιοδικό αυτοκινήτου

Με 210 σελίδες, το νέο τεύχος gmotion 116 φέρνει σε όλες τις οθόνες οτιδήποτε αφορά την αυτοκίνηση το μήνα που πέρασε.

Όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, δοκιμές, συγκρίσεις, ρεπορτάζ, απόψεις και όλες οι εξελίξεις στα διεθνή πρωταθλήματα motorsport ζωντανεύουν στις σελίδες του νέου, online περιοδικού gmotion.

Η πιο αναλυτική ματιά στη σύγχρονη αυτοκίνηση έρχεται και αυτό το μήνα στις οθόνες σας με 210 σελίδες, εντελώς δωρεάν, για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες.

Ένδοξο παρελθόν και πολλά υποσχόμενο μέλλον

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης καλά κρατούν στο πιο εμβληματικό σπορ μοντέλο της αυτοκίνησης, την Porsche 911 που γνωρίσαμε στην Κρήτη, αλλά και στις BMW M που οδηγήσαμε στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, στην Αττική.



Το μέλλον ωστόσο είναι αναμφισβήτητα ηλεκτρικό αλλά και hip, όπως δείχνει το νέο, σε μορφή πρωτοτύπου ακόμα, Dacia Hipster που γνωρίσαμε στο Παρίσι. Πίσω στην Ελλάδα, βρεθήκαμε για λίγο πίσω από το τιμόνι του νέου Audi Q3, ενώ τα Renault Rafale και Austral «προσγειώθηκαν» στην εγχώρια αγορά με μεγάλες εμπορικές βλέψεις. Αποκάλυψη είχαμε και για το νέο Renault Clio, το παραδοσιακό best seller της μάρκας στο οποίο βασίζεται μεγάλο μέρος της εμπορικής της επιτυχίας στο παρόν και στο μέλλον.

Κρίνουμε και συγκρίνουμε

Το νέο MG HS PHEV ανοίγει τις δοκιμές του τεύχους 116 διόλου τυχαία, καθώς είναι ένα από τα πιο προσιτά plug-in hybrid SUV της ελληνικής αγοράς, χωρίς όμως να είναι μόνο αυτό ένα από τα πολλά πλεονεκτήματά του. Αντίστοιχα, το Dacia Bigster ανοίγει μια νέα εποχή τεχνολογικά για την μάρκα, χωρίς να χάνει το τεράστιο πλεονέκτημα του κορυφαίου value for money.

Αρκετά μακριά σε χαρακτήρα αλλά και μηχανολογική συγκρότηση, το KGM Musso Grand είναι ένα ικανό διπλοκάμπινο pick up με κινητήρα diesel, το οποίο αποτελεί ένα «εργαλείο» δουλειάς αλλά και διασκέδασης, ενώ τα Opel Mokka Electric και Volvo EX90 δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης, το πρώτο κυρίως με τα αστικά του πλεονεκτήματα και την αισθητική του, ενώ το δεύτερο με την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία που ενσωματώνει και τον πολυτελή του χαρακτήρα.

Το Jaecco 7 AWD, τέλος, αποτελεί ένα εντελώς νέο αλλά «εύγευστο» φρούτο στην ελληνική αγορά, το οποίο έχει ό,τι χρειάζεται για να πείσει και και τον πιο ακραίο σκεπτικιστή απέναντι στις ικανότητες των αυτοκινήτων κινεζικής προέλευσης.

Στις πίστες του κόσμου

Ένα ρεπορτάζ για το πως πάρθηκε η απόφαση μεταφοράς του κέντρου του EKO Ράλλυ Ακρόπολις από την Λαμία στο Λουτράκι ανοίγει τα αγωνιστικά δρώμενα του μήνα που πέρασε και ακολουθούν τα GP της F1 σε Ολλανδία, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ.

'Εντονο το ενδιαφέρον και στο WRC, με τα Ράλλυ Παραγουάης και Χιλής να ανακατέυουν την τράπουλα όσο αφορά στον Πρωτάθλημα οδηγών, που παραμένει συναρπαστικό. Μπορεί ο τίτλος κατασκευαστών να κατακτήθηκε στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, αλλά το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε πάλι σε επίπεδο οδηγών, με δύο αγώνες να έπονται για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και όλα τα ενδεχόμενα για Έβανς, Οζιέ και Ροβάνπερα ανοιχτά.

Τι γίνεται στα δίτροχα;

Πολλά τα νέα μοντέλα από Ευρώπη, Ιαπωνία και Κίνα, πολλές και οι δοκιμές, με το Honda CB1000 Hornet SP να κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά και τo Yamaha Nmax 125 να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά της καθημερινότητας.

Στο αγωνιστικό πεδίο και ειδικότερα σε αυτό του MotoGP, τα GP Καταλονίας, Αγίου Μαρίνου, Ιαπωνίας, Ινδονησίας και Αυστραλίας μπορεί να μην έφεραν ανατροπές στο πρωτάθλημα, αλλά ο τραυματισμός του Μαρκ Μάρκεθ και και η ραγδαία άνοδος της Aprilia στιγμάτισαν την εξέλιξη.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και μαζί ας πραγματοποιήσουμε όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορούμε απολαμβάνοντας την οδήγηση, με σεβασμό και ασφάλεια.