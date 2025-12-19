F1: H επίσημη λίστα συμμετοχών του 2026

Κώστας Παστρίμας
Έντεκα ομάδες στο grid της νέας εποχής, αλλαγές σε επίσημες ονομασίες και επιστροφή γνωστών οδηγών.

Η FIA έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα συμμετοχών της Formula 1 για τη σεζόν του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 11 ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της νεοεισερχόμενης Cadillac. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν βρίσκεται η αναπάντεχη διατήρηση του ονόματος Sauber στη λίστα, παρά τη μετάβαση της ομάδας στην εργοστασιακή εποχή της Audi.

Παρότι η Audi έχει ήδη ανακοινώσει την είσοδό της στη Formula 1 και η αγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει ως Audi Revolut F1 Team, η FIA εξακολουθεί να αναφέρει τη νομική οντότητα ως Sauber Motorsport AG. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διαδικασία αλλαγής της επίσημης εταιρικής ονομασίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το όνομα Sauber θα εμφανιστεί για μία ακόμη σεζόν στη λίστα συμμετοχών.

Η λίστα του 2026 περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές σε επίσημες ονομασίες ομάδων. Η McLaren αναβαθμίζει τη συνεργασία της με τη Mastercard και θα αγωνίζεται ως McLaren Mastercard F1 Team, αποκτώντας για πρώτη φορά πλήρη title sponsor μετά την εποχή της Vodafone. Παράλληλα, η Haas αναβαθμίζει τη συνεργασία με την Toyota, με τη νέα ονομασία TGR Haas F1 Team.

Αλλαγές καταγράφονται και στους αριθμούς των οδηγών. Ο Λάντο Νόρις, ως εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, θα αγωνίζεται με το #1, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν επιστρέφει στο #33, επιλέγοντας το #3, το οποίο έμεινε ελεύθερο μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Ρικιάρντο. Στο grid του 2026 θα υπάρχει και ένας rookie, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, που θα χρησιμοποιεί το #41.

 

Η Cadillac Formula 1 Team αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρωτάθλημα, με τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας να επιστρέφουν στην ενεργό δράση έπειτα από απουσία τη σεζόν του 2025. Η παρουσία της Cadillac ανεβάζει τον αριθμό των ομάδων στις 11 και σηματοδοτεί μια νέα φάση διεύρυνσης του grid ενόψει των νέων τεχνικών κανονισμών.

Η επίσημη entry list αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη σεζόν του 2026, η οποία αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές τόσο σε τεχνικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

FIA Formula 1 World Championship – Entry List 2026

#ΟδηγόςΕταιρείαΟμάδαΣασίΚινητήρας
81Όσκαρ ΠιάστριMcLaren Racing LimitedMcLaren Mastercard F1 TeamMcLarenMercedes
1Λάντο ΝόριςMcLaren Racing LimitedMcLaren Mastercard F1 TeamMcLarenMercedes
63Τζορτζ ΡάσελMercedes-Benz Grand Prix LimitedMercedes-AMG PETRONAS F1 TeamMercedesMercedes
12Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes-Benz Grand Prix LimitedMercedes-AMG PETRONAS F1 TeamMercedesMercedes
3Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing LimitedOracle Red Bull RacingRed Bull RacingRed Bull Ford
6Ίσακ ΧατζάρRed Bull Racing LimitedOracle Red Bull RacingRed Bull RacingRed Bull Ford
16Σαρλ ΛεκλέρFerrari S.p.A.Scuderia Ferrari HPFerrariFerrari
44Λιούις ΧάμιλτονFerrari S.p.A.Scuderia Ferrari HPFerrariFerrari
23Άλεξ ΆλμπονWilliams GP Engineering LtdAtlassian Williams F1 TeamAtlassian WilliamsMercedes
55Κάρλος ΣάινθWilliams GP Engineering LtdAtlassian Williams F1 TeamAtlassian WilliamsMercedes
41Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls S.p.A.Visa Cash App Racing Bulls F1 TeamRacing BullsRed Bull Ford
30Λίαμ ΛόσονRacing Bulls S.p.A.Visa Cash App Racing Bulls F1 TeamRacing BullsRed Bull Ford
18Λανς ΣτρολAMR GP LimitedAston Martin Aramco F1 TeamAston MartinHonda
14Φερνάντο ΑλόνσοAMR GP LimitedAston Martin Aramco F1 TeamAston MartinHonda
31Εστεμπάν ΟκόνHaas Formula LLCTGR Haas F1 TeamHaasFerrari
87Όλιβερ ΜπέρμανHaas Formula LLCTGR Haas F1 TeamHaasFerrari
27Νίκο ΧούλκενμπεργκSauber Motorsport AGAudi Revolut F1 TeamAudiAudi
5Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοSauber Motorsport AGAudi Revolut F1 TeamAudiAudi
10Πιερ ΓκασλίAlpine Racing LimitedBWT Alpine F1 TeamAlpineMercedes
43Φράνκο ΚολαπίντοAlpine Racing LimitedBWT Alpine F1 TeamAlpineMercedes
11Σέρχιο ΠέρεζTWG Cadillac F1 Team LLCCadillac Formula 1 TeamCadillacFerrari
77Βάλτερι ΜπόταςTWG Cadillac F1 Team LLCCadillac Formula 1 TeamCadillacFerrari

@Photo credits: Red Bull Content Pool

