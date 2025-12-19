Έντεκα ομάδες στο grid της νέας εποχής, αλλαγές σε επίσημες ονομασίες και επιστροφή γνωστών οδηγών.

Η FIA έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα συμμετοχών της Formula 1 για τη σεζόν του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 11 ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της νεοεισερχόμενης Cadillac. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν βρίσκεται η αναπάντεχη διατήρηση του ονόματος Sauber στη λίστα, παρά τη μετάβαση της ομάδας στην εργοστασιακή εποχή της Audi.

Παρότι η Audi έχει ήδη ανακοινώσει την είσοδό της στη Formula 1 και η αγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει ως Audi Revolut F1 Team, η FIA εξακολουθεί να αναφέρει τη νομική οντότητα ως Sauber Motorsport AG. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διαδικασία αλλαγής της επίσημης εταιρικής ονομασίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το όνομα Sauber θα εμφανιστεί για μία ακόμη σεζόν στη λίστα συμμετοχών.

Η λίστα του 2026 περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές σε επίσημες ονομασίες ομάδων. Η McLaren αναβαθμίζει τη συνεργασία της με τη Mastercard και θα αγωνίζεται ως McLaren Mastercard F1 Team, αποκτώντας για πρώτη φορά πλήρη title sponsor μετά την εποχή της Vodafone. Παράλληλα, η Haas αναβαθμίζει τη συνεργασία με την Toyota, με τη νέα ονομασία TGR Haas F1 Team.

Αλλαγές καταγράφονται και στους αριθμούς των οδηγών. Ο Λάντο Νόρις, ως εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, θα αγωνίζεται με το #1, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν επιστρέφει στο #33, επιλέγοντας το #3, το οποίο έμεινε ελεύθερο μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Ρικιάρντο. Στο grid του 2026 θα υπάρχει και ένας rookie, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, που θα χρησιμοποιεί το #41.

Η Cadillac Formula 1 Team αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρωτάθλημα, με τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας να επιστρέφουν στην ενεργό δράση έπειτα από απουσία τη σεζόν του 2025. Η παρουσία της Cadillac ανεβάζει τον αριθμό των ομάδων στις 11 και σηματοδοτεί μια νέα φάση διεύρυνσης του grid ενόψει των νέων τεχνικών κανονισμών.

Η επίσημη entry list αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη σεζόν του 2026, η οποία αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές τόσο σε τεχνικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

FIA Formula 1 World Championship – Entry List 2026