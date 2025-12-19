F1: H επίσημη λίστα συμμετοχών του 2026
Η FIA έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα συμμετοχών της Formula 1 για τη σεζόν του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 11 ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της νεοεισερχόμενης Cadillac. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν βρίσκεται η αναπάντεχη διατήρηση του ονόματος Sauber στη λίστα, παρά τη μετάβαση της ομάδας στην εργοστασιακή εποχή της Audi.
Παρότι η Audi έχει ήδη ανακοινώσει την είσοδό της στη Formula 1 και η αγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει ως Audi Revolut F1 Team, η FIA εξακολουθεί να αναφέρει τη νομική οντότητα ως Sauber Motorsport AG. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διαδικασία αλλαγής της επίσημης εταιρικής ονομασίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το όνομα Sauber θα εμφανιστεί για μία ακόμη σεζόν στη λίστα συμμετοχών.
Η λίστα του 2026 περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές σε επίσημες ονομασίες ομάδων. Η McLaren αναβαθμίζει τη συνεργασία της με τη Mastercard και θα αγωνίζεται ως McLaren Mastercard F1 Team, αποκτώντας για πρώτη φορά πλήρη title sponsor μετά την εποχή της Vodafone. Παράλληλα, η Haas αναβαθμίζει τη συνεργασία με την Toyota, με τη νέα ονομασία TGR Haas F1 Team.
Αλλαγές καταγράφονται και στους αριθμούς των οδηγών. Ο Λάντο Νόρις, ως εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, θα αγωνίζεται με το #1, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν επιστρέφει στο #33, επιλέγοντας το #3, το οποίο έμεινε ελεύθερο μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Ρικιάρντο. Στο grid του 2026 θα υπάρχει και ένας rookie, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, που θα χρησιμοποιεί το #41.
Η Cadillac Formula 1 Team αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρωτάθλημα, με τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας να επιστρέφουν στην ενεργό δράση έπειτα από απουσία τη σεζόν του 2025. Η παρουσία της Cadillac ανεβάζει τον αριθμό των ομάδων στις 11 και σηματοδοτεί μια νέα φάση διεύρυνσης του grid ενόψει των νέων τεχνικών κανονισμών.
Η επίσημη entry list αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη σεζόν του 2026, η οποία αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές τόσο σε τεχνικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.
FIA Formula 1 World Championship – Entry List 2026
|#
|Οδηγός
|Εταιρεία
|Ομάδα
|Σασί
|Κινητήρας
|81
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren Racing Limited
|McLaren Mastercard F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|1
|Λάντο Νόρις
|McLaren Racing Limited
|McLaren Mastercard F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|63
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|Mercedes
|Mercedes
|12
|Αντρέα Κίμι Αντονέλι
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|Mercedes
|Mercedes
|3
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull Racing Limited
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|6
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull Racing Limited
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|16
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari S.p.A.
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|Ferrari
|44
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari S.p.A.
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|Ferrari
|23
|Άλεξ Άλμπον
|Williams GP Engineering Ltd
|Atlassian Williams F1 Team
|Atlassian Williams
|Mercedes
|55
|Κάρλος Σάινθ
|Williams GP Engineering Ltd
|Atlassian Williams F1 Team
|Atlassian Williams
|Mercedes
|41
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls S.p.A.
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|30
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls S.p.A.
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|18
|Λανς Στρολ
|AMR GP Limited
|Aston Martin Aramco F1 Team
|Aston Martin
|Honda
|14
|Φερνάντο Αλόνσο
|AMR GP Limited
|Aston Martin Aramco F1 Team
|Aston Martin
|Honda
|31
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas Formula LLC
|TGR Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|87
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas Formula LLC
|TGR Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|27
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Sauber Motorsport AG
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|Audi
|5
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Sauber Motorsport AG
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|Audi
|10
|Πιερ Γκασλί
|Alpine Racing Limited
|BWT Alpine F1 Team
|Alpine
|Mercedes
|43
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine Racing Limited
|BWT Alpine F1 Team
|Alpine
|Mercedes
|11
|Σέρχιο Πέρεζ
|TWG Cadillac F1 Team LLC
|Cadillac Formula 1 Team
|Cadillac
|Ferrari
|77
|Βάλτερι Μπότας
|TWG Cadillac F1 Team LLC
|Cadillac Formula 1 Team
|Cadillac
|Ferrari