Ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής Cat για κάθε επαγγελματική και βιομηχανική ανάγκη από την Eltrak

Η Eltrak παρουσιάζει την ολοκληρωμένη γκάμα Electric Power Generation, προσφέροντας προηγμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Cat που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Από μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις έως μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα απαιτητικά βιομηχανικά έργα, η σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται με αξιοπιστία και ευελιξία.

Ευρεία γκάμα εφαρμογών

Για να καλυφθεί αυτό το φάσμα, η γκάμα περιλαμβάνει:

Μονάδες χαμηλής και μεσαίας ισχύος για επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα και μονάδες φιλοξενίας.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη υψηλής ισχύος, ιδανικά για μεγάλα κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, data centers και κρίσιμες υποδομές.

Επιλογές καυσίμου

Οι λύσεις προσφέρουν ποικιλία επιλογών καυσίμου, ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου:

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Βιοαέριο

Έτσι, καλύπτονται ανάγκες εφεδρικής, κύριας ή συνεχούς παροχής ενέργειας, με την ίδια σταθερή ποιότητα και αξιοπιστία.

Υπηρεσίες πώλησης και ενοικίασης

Η Eltrak προσφέρει τόσο λύσεις πώλησης όσο και ενοικίασης, συνοδευόμενες από ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες after-sales. Με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον τομέα της ενέργειας, αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε εφαρμογή.