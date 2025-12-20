Σαν Σήμερα: Ο Σένα έκανε δοκιμές με μονοθέσιο IndyCar (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στον κόσμο της Formula 1 υπήρξε η εποχή που λίγο έλλειψε να χάσει τον Άιρτον Σένα για χάρη του δημοφιλούς πρωταθλήματος μονοθεσίων των ΗΠΑ, Indycar. Μάλιστα το σενάριο αυτό ήταν πολύ υπαρκτό, μιας και ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε δοκιμές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με μονοθέσιο. Επιπλέον, θα μάθουμε για έναν θρύλο των δύο τροχών και τον αδερφό του αείμνηστου Κόλιν ΜακΡέι.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, γεννήθηκε ο Αμερικανός ήρωας του παλιού MotoGP, Φρέντι Σπένσερ. Το 1983, ο «Fast Freddie» κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 500cc με τη Honda και δύο χρόνια αργότερα έγινε ο μοναδικός στην ιστορία που στέφθηκε πρωταθλητής τόσο στα 250cc όσο και στα 500cc, μέσα σε μία σεζόν. Η αξιοζήλευτη καριέρα του περιλαμβάνει 7 νίκες στην μικρή κατηγορία και άλλες 20 νίκες σε Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας.

Σαν σήμερα το 1968, γεννήθηκε ο άσσος των αγώνων αντοχής και της F1, Καρλ Βέντλιγκερ. Ο Αυστριακός ήταν μέλος της αγωνιστικής Ακαδημίας Οδηγών της Mercedes-Benz στις αρχές των ‘90s και πήρε δύο νίκες με τα «Ασημένια Βέλη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Με αφορμή την έμμεση εμπλοκή της Mercedes στην F1 ως Ilmor, ο Βέντλιγκερ έκανε ντεμπούτο το 1991 με τη Leyton House/March. Αγωνίστηκε επίσης με τη Sauber έως το 1995, χάνοντας αρκετούς αγώνες εκείνη τη σεζόν εξαιτίας ενός σοβαρότατου ατυχήματος στο GP Μονακό που τον άφησε σε κώμα για εβδομάδες. Μετά το πέρασμά του από την F1 πήρε μέρος σε αγώνες αντοχής με αυτοκίνητα GT, κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δύο νίκες του στην κατηγορία GT1 στο Λε Μαν το 1999 και 2000, καθώς και τον τίτλο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα FIA GT πάλι το 1999, πλάι στον Ολιβιέ Μπερέτα.

Σαν σήμερα το 1970, γεννήθηκε ο Άλιστερ ΜακΡέι, ο μικρός αδερφός του αείμνηστου πρωταθλητή στο WRC, Κόλιν ΜακΡέι. Ο Άλιστερ κατέκτησε τον τίτλο στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Ράλλυ το 1995 με ένα Nissan Sunny. Αγωνίστηκε συνολικά σε 79 ράλλυ του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με καλύτερο τερματισμό του την τέταρτη θέση στο Ράλλυ Μ. Βρετανίας του 1996.

Σαν σήμερα το 1992, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα πραγματοποίησε δοκιμές με ένα μονοθέσιο Indycar, στην μικρή πίστα Φάιαρμπερντ της Αριζόνα. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε από τον θρύλο Έμερσον Φιτιπάλντι, ο οποίος αγωνιζόταν στο Indycar τότε με την Team Penske. Όντας υποψιασμένος για την ενδεχόμενη πτώση στη δυναμική της McLaren και τις κακές σχέσεις του Σένα με τον Ρον Ντένις, ο «Emmo» πρότεινε στον φίλο του να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να αγωνιστεί εκεί. Ο Σένα δεν άργησε να εντυπωσιάσει και, ύστερα από αρκετούς γύρους και πειραματισμούς με την PC22, οι χρόνοι του άρχισαν να είναι καλύτεροι αυτών του Φιτιπάλντι. Υπήρξε ενθουσιασμός γύρω από την όλη διαδικασία, αλλά τελικά αυτό ήταν το μοναδικό τεστ του Σένα με μονοθέσιο τέτοιου είδους και η ιδέα συμμετοχής στο Indycar ξεγράφτηκε πολύ σύντομα. Το τραγικό τέλος του Βραζιλιάνου θρύλου μάς απέτρεψε από το να δούμε μια πιθανή του «εξόρμηση» σε αυτήν τη μορφή αγώνων.

Φωτογραφίες: Stuart_dent/X