Μία ασυνήθιστη παραδοχή έκανε ο Ολλανδός της Red Bull Racing για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 μετά την πρώτη του σεζόν στη Ferrari.

Η πρώτη σεζόν του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να μένει μακριά από τις προσδοκίες. Η ιταλική ομάδα κατασκεύασε ένα πολύ δύστροπο και απρόβλεπτο μονοθέσιο με μικρό παράθυρο λειτουργίας που δεν κατάφερε ποτέ να συνηθίσει ο 40χρονος.

Το αποτέλεσμα; Μηδενική παρουσία σε βάθρο Grand Prix, κάτι που δεν είχε ξαναζήσει στην καριέρα του από το 2007. Τουλάχιστον για τον οδηγό της Ferrari, πήρε μια γεύση του πώς είναι να κερδίζεις με τη Ferrari τερματίζοντας 1ος στον Αγώνα Σπριντ του GP Κίνας. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί.

Ο Φερστάπεν ένιωσε άσχημα για τον Χάμιλτον

Ο τέως παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, σε συνέντευξη που έδωσε στο ολλανδικό Viaplay, πέρα από τον αριθμό που θα χρησιμοποιεί από το 2026, μίλησε για τον Χάμιλτον. Ερωτώμενος για το πώς είδε την πρώτη σεζόν του Βρετανού στα κόκκινα, ο οδηγός της Red Bull Racing είπε:

«Δεν ήταν μια καλή σεζόν γι’ αυτόν στη Ferrari, το καταλαβαίνεις σε όλα. Ειλικρινά, πονάει και εμένα να το βλέπω. Δεν είναι ωραίο», είπε.

Ωστόσο, ο Φερστάπεν δεν θεωρεί πιθανή μια άμεση αποχώρηση του Χάμιλτον από τη Formula 1: «Το να τα παρατήσει; Δεν το ξέρω. Δεν είναι τύπος που εγκαταλείπει ποτέ, οπότε σίγουρα θα είναι εδώ και την επόμενη χρονιά».

Η στάση του Χάμιλτον στα σενάρια αποχώρησης

Ο ίδιος ο Χάμιλτον, στο περιθώριο του GP Άμπου Ντάμπι έσπευσε να βάλει τέλος στις φήμες, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του όγδοου παγκόσμιου τίτλου και στην επιστροφή της Ferrari στην κορυφή.

«Δεν θα απαντούσα σε όσους αμφιβάλλουν. Κανείς τους δεν έχει πετύχει όσα έχω πετύχει εγώ», δήλωσε.

Ο Βρετανός υπογράμμισε πως το κίνητρό του παραμένει ακέραιο: «Είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις, η αγάπη για τους αγώνες. Έχω ένα όνειρο που κρατάω ζωντανό στην καρδιά μου και δουλεύω καθημερινά γι’ αυτό».

