Ένα μοντέλο που θέλει να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα των μεσαίων streetfighter συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις με εκλεπτυσμένη μηχανική και αδιαμφισβήτητο ιταλικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον Ιταλό κατασκευαστή η αξία μιας μοτοσικλέτας MV Agusta δεν ορίζεται μόνο από την ισχύ, τους χρόνους γύρων ή την τιμή, αλλά από την ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει. Για την MV Agusta, η απόδοση είναι σημείο εκκίνησης, όχι προορισμός. Σημαίνει τη δημιουργία μοτοσικλετών που κάνουν τον αναβάτη να νιώθει μοναδικός. Γιατί οι MV Agusta συνδυάζουν την αισθητική, τη δυναμική συμπεριφορά και τον ήχο.

Το νέο Brutale Serie Oro αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη νέα εταιρική φιλοσοφία «Πέρα από την Απόδοση» και βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Σχεδιασμός, Απόδοση, Οδική συμπεριφορά και Αξιοπιστία. Ο σχεδιασμός παραμένει αναμφισβήτητα Brutale, βαθιά πιστός στην εμβληματική αισθητική που έχει καταστήσει αυτό το μοντέλο σύμβολο. Η απόδοση φτάνει σε νέα ύψη, με τα καλύτερα νούμερα στην κατηγορία: 148 ίπποι και 107Nm ροπής να αποδίδονται μέσω μιας ομαλής και αρμονικά ελεγχόμενης καμπύλης ισχύος. Η οδηγική άνεση βρίσκεται στο επίκεντρο χάρη στη βελτιστοποιημένη εργονομία, την επαναπροσδιορισμένη γεωμετρία και ένα νέο πλαίσιο. Τέλος, η αξιοπιστία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την MV Agusta, με προηγμένα πρωτόκολλα παραγωγής και βελτιωμένο ποιοτικό έλεγχο, παράγονρες που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, εξ ου και η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση.

Εξοπλισμένο με νέο προβολέα matrix LED με λειτουργία Cornering (στροφής), πλήρες πακέτο ανάρτησης Öhlins, μπροστινές δαγκάνες Brembo Hypure και εξάτμιση Termignoni τιτανίου, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το μοντέλο, το Brutale Serie Oro είναι η πιο επιθυμητή μοτοσικλέτα στην κατηγορία της.

Κινητήρας EVO

Στον πυρήνα τoυ Brutale Serie Oro βρίσκεται ο ολοκαίνουργιος κινητήρας 950 EVO, μια εξέλιξη της πλατφόρμας που τροφοδοτεί το Enduro Veloce, τώρα ενισχυμένος περαιτέρω για να προσφέρει περισσότερη ισχύ και ροπή. Εξοπλισμένος με άξονα αντίθετης περιστροφής, αυτός ο προηγμένος τρικύλινδρος των 931cc διαθέτει μια πλήρως ανασχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή με βελτιστοποιημένο κύκλωμα ψύξης, βαλβίδες χάλυβα μεγαλύτερης διαμέτρου, επανασχεδιασμένες θύρες εισαγωγής και εξαγωγής και βελτιστοποιημένο θάλαμο καύσης για βελτιωμένη σταθερότητα καύσης. Οι νέες έδρες βαλβίδων κατασκευασμένες από πιο ανθεκτικό στη φθορά υλικό, μαζί με τα επανασχεδιασμένα προφίλ εκκεντροφόρων, εξασφαλίζουν ισχυρή απόδοση ροπής στις χαμηλές στροφές και εκρηκτική στις υψηλές. Ο κινητήρας παράγει 148Hp στις 11.200rpm και 107 Nm ροπή στις 8.400rpm, το 85% της οποίας είναι διαθέσιμο ήδη από τις 3.500rpm.

Χάρη στα αναθεωρημένα εσωτερικά του εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των νεοσχεδιασμένων εμβόλων με γεφυρωμένο κιβώτιο, μιας φλάντζας κυλινδροκεφαλής με δακτύλιο πυροδότησης για αντοχή σε υψηλότερες πιέσεις καύσης και ενός ανασχεδιασμένου συστήματος ψύξης λαδιού, το 950 EVO διαθέτει επίσης εκτεταμένο εύρος στροφών, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχείς αλλαγές ταχυτήτων. Πρόσθετες καινοτομίες περιλαμβάνουν ένα νέο υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης και ένα σώμα πεταλούδας ride-by-wire 50mm με μπεκ ψεκασμού από πάνω.

Πλαίσιο και γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Το Serie Oro εισάγει ένα εντελώς νέο πλαίσιο χωροδικτύωμα από χάλυβα σε συνδυασμό με ένα μακρύτερο ψαλίδι, σχεδιασμένο για να προσφέρει ιδανική ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και σταθερότητας. Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί με αυξημένη στρεπτική ακαμψία, μειωμένο βάρος και μακρύτερο μεταξόνιο, ενώ η γωνία κάστερ έχει ανοιχτεί για περαιτέρω ενίσχυση της ακρίβειας και του ελέγχου. Το ίδιο το ψαλίδι έχει επεκταθεί, βελτιστοποιώντας τη γεωμετρία μεταφοράς φορτίου για να εξασφαλίσει ομαλότερη και πιο προβλέψιμη συμπεριφορά κατά την επιτάχυνση ή όταν η πρόσφυση στο πίσω μέρος είναι μειωμένη. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσικλέτα που ακολουθεί την προβλεπόμενη γραμμή και βοηθά τον αναβάτη κατά τη διάρκεια διορθώσεων στη μέση της στροφής ή φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης χωρίς να παρεκκλίνει από την τροχιά. Το νέο εργονομικό τρίγωνο με επανασχεδιασμένο τιμόνι και επανατοποθετημένα μαρσπιέ προσφέρει μια φυσική θέση οδήγησης, ενώ η ανανεωμένη επιφάνεια του ρεζερβουάρ ενισχύει την πρόσφυση και τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιθετικής οδήγησης.

Εργονομία και σχεδίαση

Η θέση οδήγησης έχει επαναπροσδιοριστεί ριζικά για να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση χωρίς να διακυβεύεται ο έμφυτος σπορτίφ χαρακτήρας. Από την πρώτη κιόλας βόλτα, ο αναβάτης αισθάνεται ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο της μοτοσικλέτας. Το τιμόνι έχει ανυψωθεί και μετακινηθεί προς τα εμπρός, με τις λαβές να διαθέτουν ευρύτερη και υψηλότερη γωνία για ενίσχυση της μόχλευσης και του ελέγχου. Η σέλα έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως και είναι εξοπλισμένη με ταπετσαρία από κόκκινο δέρμα Alcantara υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας την πολυτελή αίσθηση με την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Η σέλα του αναβάτη είναι τώρα 20mm φαρδύτερη μπροστά, 40mm φαρδύτερη και 40mm μακρύτερη πίσω, με περισσότερη αντικραδασμική προστασία. Η σέλα του συνοδηγού έχει επίσης διευρυνθεί κατά 20mm και διαθέτει μαλακότερη επένδυση για βελτιωμένη στήριξη. Τα μαρσπιέ έχουν ανυψωθεί και μετακινηθεί προς τα πίσω βελτιώνοντας την απόσταση από το έδαφος, την άνεση στα γόνατα και την κατανομή της πίεσης κατά τη διάρκεια της δυναμικής οδήγησης.

Τεχνολογία και ηλεκτρονικά

Ένας νέος πίνακας οργάνων TFT 5" με καλύερη αντίθεση, επανασχεδιασμένα γραφικά, βελτιωμένο περιεχόμενο και εκτεταμένες επιλογές προσαρμογής αναβαθμίζει την αναγνωσιμότητα και τη χρηστικότητα, διασφαλίζοντας ότι οι αναβάτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με μια ματιά. Το Serie Oro εισάγει επίσης νέα χειριστήρια στο τιμόνι, προσφέροντας μια πιο διαισθητική διεπαφή. Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει από πέντε λειτουργίες οδήγησης (Rain, Urban, Sport, Race και Custom), καθεμία από τις οποίες βαθμονομεί λεπτομερώς παραμέτρους όπως ABS, Traction Control, Front Lift Control, Throttle Response και Engine Braking. Από την πλευρά της δυναμικής οδήγησης, ένα νέο quickshifter+/- εξασφαλίζει ταχύτερες και ακριβέστερες αλλαγές ταχυτήτων. Η ασφάλεια κάνει ένα άλμα μπροστά με το νέο Cornering ABS, προσφέροντας τώρα τρεις βελτιωμένες λειτουργίες με αυξημένη ευαισθησία. To Serie Oro λανσάρει ένα προοδευτικό σύστημα προβολέων στροφής με φώτα matrix που κάνουν τη νύχτα μέρα, μειώνοντας παράλληλα το βάρος. Περαιτέρω βελτιώσεις περιλαμβάνουν ένα ολοκαίνουργιο σύστημα GPS εντοπισμού με λειτουργίες αντικλεπτικής προστασίας, ανίχνευσης σύγκρουσης και γεωγραφικής περίφραξης. Αυτά συνδέονται με την ενημερωμένη εφαρμογή MV, προσφέροντας στους αναβάτες μεγαλύτερο έλεγχο τόσο εντός όσο και εκτός της μοτοσικλέτας.

Εξοπλισμός και συστατικά στοιχεία

Το νέο Serie Oro διαθέτει ένα αναβαθμισμένο πακέτο φρένων και ανάρτησης που ενσαρκώνει τέλεια την εμμονή της MV Agusta με την ακριβή μηχανική. Οι τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Brembo Hypure, σε συνδυασμό με μια νέα ακτινική κύρια αντλία Brembo 17mm με αυτόματη εξαέρωση, λειτουργούν με διπλούς πλευστούς μπροστινούς δίσκους 320mm. Στο πίσω μέρος, ένας δίσκος 220mm με δαγκάνα Brembo διπλού εμβόλου 34mm εξασφαλίζει ισορροπημένη απόδοση φρεναρίσματος, ακρίβεια και έλεγχο. Το Cornering ABS έχει επαναβαθμονομηθεί και τώρα διαθέτει τρία ρυθμιζόμενα επίπεδα παρέμβασης, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόζει την απόδοση σε κάθε σενάριο οδήγησης. Σε συνεργασία με την Öhlins, το σύστημα ανάρτησης αποτελεί ένα πραγματικό σημείο αναφοράς για την κατηγορία. Το ανεστραμμένο πιρούνι Öhlins NIX 30 με καλάμια 43mm επικαλυμμένα με TiN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων. Τόσο οι υδραυλικές όσο και οι μηχανικές ρυθμίσεις (συμπίεση, επαναφορά και προφόρτιση ελατηρίου) είναι πλήρως ρυθμιζόμενες, με όλα τα χειριστήρια να βρίσκονται βολικά στο πάνω μέρος του πιρουνιού (αριστερά για τη συμπίεση, δεξιά για την επαναφορά), καθιστώντας τις αλλαγές ρύθμισης εύκολες τόσο για χρήση σε δρόμο όσο και σε πίστα. Στο πίσω μέρος, το αμορτισέρ Öhlins TTX 36 με τεχνολογία διπλού σωλήνα και εξωτερικό δοχείο piggyback παρέχει εξίσου ακριβή ανατροφοδότηση και πλήρη ρύθμιση μέσω εξωτερικών χειριστηρίων συμπίεσης και επαναφοράς.

Τα ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV (120/70–17 μπροστά, 190/55–17 πίσω) εγγυώνται εξαιρετική πρόσφυση, σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ακραίες γωνίες κλίσης. Οι ελαφριές σφυρήλατες ζάντες μειώνουν τη μη αναρτημένη μάζα για ακόμη πιο γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, ενώ η εξάτμιση τιτανίου Termignoni slip-on, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την MV Agusta, βελτιώνει την απόδοση, εξοικονομεί βάρος και προσφέρει έναν αδιαμφισβήτητο ήχο. Μια ελαφριά μπαταρία λιθίου ολοκληρώνει το τεχνικό πακέτο. Τα εξαρτήματα από ανθρακόνημα όχι μόνο μειώνουν το βάρος, αλλά υπογραμμίζουν και το αγωνιστικό DNA της μοτοσικλέτας.

Serie Oro CTG

Μόνο 300 μονάδες Brutale Serie Oro θα παραχθούν στο Βαρέζε με μια ειδική έκδοση CTG θα είναι διαθέσιμη σε Pearl Red και Silver Ago, τιμώντας την πλούσια αγωνιστική κληρονομιά της MV Agusta.