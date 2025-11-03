Νέο Citroen C5 Aircross: Εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές στην Ελλάδα

Στη δεύτερη γενιά του, το οικογενειακό SUV της Citroen βασίζεται στην πλατφόρμα STLA-Medium που του χαρίζει εξαιρετικά δυνατότητες.

Την έναρξη εμπορικής διάθεσης του νέου Citroen C5 Aircross στην ελληνική αγορά ανακοίνωσε ο Όμιλος Συγγελίδη. Στη δεύτερη γενιά του, το οικογενειακό SUV μεγαλώνει σε διαστάσεις και δυνατότητες. Κάνει χρήση της πλατφόρμας STLA-Medium της Stellantis, γεγονός που του χαρίζει εξαιρετικά οφέλη όσον αφορά τους χώρους, τις τεχνολογίες και το πλήθος συστημάτων κίνησης (hybrid, plug-in hybrid, electric).

Ο τιμοκατάλογος αρχίζει από τις 29.900 ευρώ για την έκδοση Hybrid 145 PS Automatic You, με προωθητική ενέργεια της εισαγωγικής εταιρείας.

Άνετο και ψηφιακό εσωτερικό

Σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, το νέο C5 Aircross έχει... μεγαλώσει κατά 15 εκατοστά, φθάνοντας σε μήκος τα 4,65 μέτρα (κέρδος 6 εκατοστά στο μεταξόνιο). Η γαλλική μάρκα το τοποθετεί στο άνω άκρο της κατηγορίας των C-SUV, προσφέροντας άπλετους χώρους για 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους (ο όγκος του πορτμπαγκάζ είναι 651 λίτρα, ανεξαρτήτως έκδοσης κινητήρα). Σχεδιαστικά το νέο C5 Aircross υιοθετεί τη νέα αισθητική φιλοσοφία της γαλλικής μάρκας, με έντονες ακμές στο εμπρός μέρος.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μεγάλη - κάθετη - οθόνη αφής 13 ιντσών, η οποία εκτείνεται προς την κεντρική κονσόλα, διευκολύνοντας τον οδηγό στη χρήση της. Η Citroen προσφέρει ασύρματη σύνδεση κινητού μέσω Apple CarPlay ή Android Auto, αλλά και ασύρματη φόρτιση του smartphone. Τα εργονομικά καθίσματα Citroën Advanced Comfort εξασφαλίζουν άνετες μετακινήσεις στους επιβάτες, ακόμα και μετά από πολύωρο ταξίδι.

Εκδόσεις κινητήρων

Το νέο Citroen C5 Aircross είναι εξηλεκτρισμένο σε όλες τις εκδόσεις του.

Hybrid 145, με σύστημα 48V και τρικύλινδρο 1.2 turbo βενζίνης 136 ίππων που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 12 ίππων και μπαταρία 0,9 kWh (αυτονομία άνω των 950 χλμ. σε μεικτό κύκλο).

Hybrid Rechergeable 195, με 1.6 turbo βενζίνης 150 ίππων και ηλεκτρικό μοτέρ 125 ίππων. Η μπαταρία 21 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 81 χλμ. σε μεικτές συνθήκες και άνω των 100 χλμ. στην πόλη.

Αμιγώς ηλεκτρική e-C5 Aircross, σε εκδόσεις 210 ίππων με μπαταρία 73 kWh (αυτονομία έως 520 χλμ) και 230 ίππων με μπαταρία 97 kWh (αυτονομία έως 680 χλμ). Η διαδικασία φόρτισης 20-80% σε ταχυφορτιστή 160 kW διαρκεί 30 και 27 λεπτά αντίστοιχα.

Τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού

Η γκάμα τεχνολογιών στο νέο C5 Aircross ολοκληρώνεται με συστήματα υποβοήθησης, το πακέτο Drive Assist 2.0 που προσφέρει εξαιρετική άνεση και ασφάλεια οδήγησης επιτρέποντας αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2.

Περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & GO, ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο, ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας, ημιαυτόνομο σύστημα αλλαγής/επαναφοράς στη λωρίδα κατά την προσπέραση, σύστημα αυτόματης προσαρμογής της ταχύτητας όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε στροφή, σύστημα αναγνώρισης επικείμενων σημάτων ορίου ταχύτητας, ΄σύστημα ελέγχου οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας και τέλος σύστημα παρακολούθησης επαγρύπνησης οδηγού.

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει και VisioPark ή VisioPark 360°, ένα σύστημα καμερών και αισθητήρων εμποδίων που προσφέρει έως και μια πανοραμική εικόνα 360° του άμεσου περιβάλλοντος του οχήματος.

Εξοπλισμός - τιμές

Βασική έκδοση εξοπλισμού είναι η You, που περιλαμβάνει:

Ανάρτηση Advanced Comfort με PHC

Pack Safety: Active Safety Brake, Lane Keep Assist, Driver Attention Alert, Extended Traffic Sign Recognition

Adaptive Cruise Control Stop & Go

Citroen LED Vision

Ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT 10”

Waterfall Screen 13"

Wireless Mirror Screen

Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

Πίσω Αισθητήρες Παρκαρίσματος

Καθίσματα Advanced Comfort

Τιμόνι με επένδυση TEP

Ζάντες Αλουμινίου 18”

Η Plus προσφέρει επιπλέον:

Waterfall Screen 13" με 3D Navigation

Ασύρματη φόρτιση Smartphone

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Keyless Access/Go

Εμπρός Αισθητήρες Παρκαρίσματος

Κάμερα Οπισθοπορείας 180ο

Επένδυση καθισμάτων ‘Υφασμα/TEP

Ζάντες Αλουμινίου 19''

Τέλος η κορυφαία Max, περιλαμβάνει επιπλέον:

Pack Drive Assist 2.0: Highway Driver Assist, Lane Positioning Assist, Lane Change Assist, Long Range Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert, Driver Monitoring

Citroen Matrix LED Vision

Adaptive High Beam Assist

Pack Easy Access

Visio Park 360ο

Θερμαινόμενα καθίσματα

Επένδυση καθισμάτων TEP Premium /Ύφασμα

Έκδοση You Plus Max Hybrid 145* 29.900 32.500 36.000 PHEV 195* 44.900 48.900 Electric 73 kWh** 37.900 39.900 42.900 Electric 97 kWh** 43.900 47.000

* Περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια της εταιρείας

** Περιλαμβάνεται προωθητική ενέργειας της εταιρείας και κρατική επιδότηση



