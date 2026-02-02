MG Motor: Στην 6η θέση των ταξινομήσεων λιανικής στην Ελλάδα το 2025

Η MG Motor ολοκλήρωσε το 2025 σημειώνοντας άνοδο 43%. Η μάρκα κατέλαβε την 6η θέση στις λιανικές πωλήσεις, με το ZS MAX Hybrid+ να ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

Η MG Motor ολοκλήρωσε το 2025 στην ελληνική αγορά με συνολικά 4.502 ταξινομήσεις οχημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε μερίδιο αγοράς 3,1% και φέρνει τη μάρκα στη 12η θέση της γενικής κατάταξης, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το 2024, όταν κατείχε τη 18η θέση με 3.163 ταξινομήσεις (μερίδιο 2,3%). Η ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας μέσα σε ένα έτος ανήλθε στο 43%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα του καναλιού της λιανικής, όπου η MG κατέγραψε 2.709 ταξινομήσεις. Η επίδοση αυτή της εξασφάλισε την 6η θέση στη συγκεκριμένη αγορά με μερίδιο 4,6%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη διείσδυση της μάρκας στο αγοραστικό κοινό των ιδιωτών, πέρα από τις εταιρικές πωλήσεις.

Η επίδοση των μοντέλων ανά κατηγορία

Στην κατηγορία των υβριδικών C-SUV (Hybrid C-SUV), το MG ZS MAX Hybrid+ κατέγραψε 1.454 ταξινομήσεις στις λιανικές πωλήσεις, καταλαμβάνοντας την 1η θέση με ποσοστό 15,3%. Παράλληλα, το MG HS PHEV+ βρέθηκε στη 2η θέση της κατηγορίας PHEV D-SUV στη λιανική με μερίδιο 16,8%, ενώ το MG3 Hybrid+ κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία των υβριδικών B-Hatch με 720 ταξινομήσεις.

Η παρουσία της MG στην Ελλάδα υποστηρίζεται από τον Όμιλο Συγγελίδη, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο 30 επίσημων σημείων πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα. Η εμπορική στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στη διάθεση μοντέλων που καλύπτουν τις κύριες κατηγορίες της αγοράς, με έμφαση στις υβριδικές και επαναφορτιζόμενες τεχνολογίες.

Προγράμματα υποστήριξης και δικτύου

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, η εταιρεία εφαρμόζει το πρόγραμμα Triple 7. Αυτό περιλαμβάνει εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και αντίστοιχης διάρκειας δωρεάν έλεγχο οχήματος.

Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθεροποίηση της μάρκας, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο SAIC Motor, εντός της πρώτης δεκάδας των προτιμήσεων στη λιανική αγορά. Η συνέργεια με το δίκτυο του Ομίλου Συγγελίδη παραμένει ο κεντρικός πυλώνας για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της υποστήριξης των κατόχων των οχημάτων της.