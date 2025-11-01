Η σειρά Sport Heritage της Yamaha αποτίει φόρο τιμής στους πιο εμβληματικούς αγωνιζόμενους και στις μοτοσικλέτες άλλης εποχής, προσφέροντας παράλληλα στους αναβάτες σύγχρονη σχεδίαση και τεχνολογία.

Η ναυαρχίδα της σειράς αυτής είναι το XSR900 GP, μια πραγματικά εντυπωσιακή μοτοσικλέτα εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές της εταιρείας από τη χρυσή εποχή των αγώνων Grand Prix. Με τον πλούσιο σε ροπή τρικύλινδρο CP3, την όμορφη αγωνιστική κατασκευή και το ενσωματωμένο αγωνιστικό DNA της Yamaha, το XSR900 GP απέκτησε πιστό αριθμό αναβατών από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της.

Αφιερωμένο στον Βασιλιά

Για το 2026, το XSR900 GP αποτίει φόρο τιμής σε μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες στην ιστορία των αγώνων Grand Prix, στον Βασιλιά Kenny Roberts.

Ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Αμερικής, ο "King Kenny", κέρδισε τρεις τίτλους στην κατηγορία των GP500, συνεργάστηκε για 13 χρόνια με τη Yamaha και θεωρείται θρύλος των αγώνων AMA με αμέτρητες αξέχαστες επιδόσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του 1975 στο Indy Mile.

Ενσαρκώνοντας την αγωνιστική κληρονομιά της Yamaha, το XSR900 GP του 2026 ξυπνά αναμνήσεις από τα YZR500 του Roberts, που κυριάρχησαν στους αγώνες GP τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Ο νέος χρωματισμός Legend Yellow είναι ένας τολμηρός συνδυασμός κίτρινου και λευκού χρώματος, ο οποίος τονίζεται από το εμβληματικό μαύρο γραφικό Speedblock της Yamaha. Αποτίει ένα δυναμικό, οπτικό φόρο τιμής, συνδυάζοντας την αισθητική των ρετρό, αγωνιστικών μοτοσικλετών με την κορυφαία απόδοση.

Χρώματα, διαθεσιμότητα

Το XSR900 GP θα είναι διαθέσιμο στο εντυπωσιακό νέο χρώμα Legend Yellow, καθώς και στο ήδη υπάρχον Legend Red. Οι ημερομηνίες παράδοσης και οι τιμές στους Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha στην Ευρώπη ποικίλλουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha.