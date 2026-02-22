Ο Αντρέα Στέλα της McLaren Racing κάνει την πρόβλεψή του για τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 και ποιες ομάδες θα είναι στις μπροστά θέσεις.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 ολοκληρώθηκαν και πλέον οι ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς στην Αυστραλία. Οι χρόνοι δεν δείχνουν την πλήρη εικόνα δυναμικής των ομάδων, καθώς η κάθε μία είχε το δικό της πρόγραμμα.

Με τους κανονισμούς να έχουν αλλάξει ριζικά και τα μονοθέσια να βρίσκονται ακόμη στην αρχή του κύκλου εξέλιξής τους, η περίοδος μεταξύ δοκιμών και πρεμιέρας στην Αυστραλία είναι καθοριστική. Οι ομάδες θα κάνουν ανάλυση δεδομένων και το επίπεδο ετοιμότητάς τους για το ξεκίνημα της σεζόν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση της McLaren

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η McLaren Racing προχώρησε στις πρώτες της αναλύσεις μετά το Μπαχρέιν, με τον επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, να δίνει μια τοποθέτηση που διαφοροποιεί το αρχικό αφήγημα των δοκιμών.

Στις πρώτες εντυπώσεις, η MCL40 φάνηκε ανταγωνιστική, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να κινούνται ψηλά στους πίνακες χρόνων και τη διαχείριση ενέργειας να αποτελεί θετικό στοιχείο. Ωστόσο, η πιο προσεκτική μελέτη των προσομοιώσεων αγώνα και των γρήγορων γύρων έδωσε διαφορετική εικόνα.

Μιλώντας σχετικά με το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της McLaren για το πρώτο μέρος της σεζόν, ο Στέλα ήταν σαφής: «Πολύ δύσκολο να πούμε το πού βρισκόμαστε. Υπήρξε μια προσομοίωση αγώνα – νομίζω τη δεύτερη μέρα – με τον Όσκαρ και τον Φερστάπεν. Έγινε περίπου την ίδια ώρα της ημέρας και ο ρυθμός ήταν παρόμοιος. Συχνά, η προσομοίωση αγώνα είναι το σημείο όπου μπορείς να δεις πιο καθαρά την πραγματική απόδοση των αυτοκινήτων. Ο λόγος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι ότι, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, η προσομοίωση μπορεί να είναι αρκετά πιο γρήγορη. Ο Λάντο είχε πολύ δυνατό ρυθμό σε μια προσομοίωση, αλλά στο τέλος της τρίτης ημέρας η πίστα ήταν στην ταχύτερη κατάστασή της σε όλο το εξαήμερο. Άρα, είναι δύσκολο».

Η κρίσιμη παραδοχή ήρθε στη συνέχεια από τον Ιταλό: «Νομίζω ότι McLaren και Red Bull είναι πιθανότατα πολύ κοντά μεταξύ τους. Ferrari και Mercedes είναι ένα βήμα μπροστά».

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά τη θετική αρχική εικόνα, η βρετανική ομάδα θεωρεί πως έχει ακόμη έδαφος να καλύψει πριν από τη Μελβούρνη.

Καμία δραστική αλλαγή πριν την Αυστραλία

Με το GP Αυστραλίας να απέχει ελάχιστες ημέρες, η McLaren δεν σχεδιάζει ριζική διαφοροποίηση στο MCL40. Ο Στέλα ξεκαθάρισε πως το αρχικό πλάνο της ομάδας του σχετικά με τις αναβαθμίσεις του μονοθέσιου δεν έχει αλλάξει:

«Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του μονοθέσιου, αυτό που είδαμε εδώ στο τεστ είναι ουσιαστικά το ίδιο που θα δούμε και στην Αυστραλία. Θα υπάρχουν μερικά εξαρτήματα που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο και θα είναι έτοιμα ακριβώς για την Αυστραλία».

Η βασική κατεύθυνση εξέλιξης αφορά το βάρος, έναν κρίσιμο παράγοντα στη νέα γενιά κανονισμών: «Η μείωση του βάρους είναι πάντα αντικείμενο εξέλιξης. Ακόμη κι αν βρίσκεσαι στο όριο, θέλεις να είσαι κάτω από αυτό για να μπορείς να παίξεις με το έρμα. Είναι κάτι που θα κρατήσει τις ομάδες απασχολημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να βρεθούν σαφώς κάτω από το ελάχιστο βάρος».