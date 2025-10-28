Honda CB1000 GT: Έρχεται από το 2026 με τουριστικές διαθέσεις

Από φωτογραφίες και πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο, ο Νο1 κατασκευαστής στον κόσμο ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει το νέο του μεγάλο crossover μοντέλο με περγαμηνές Fireblade

To νέο GT διαθέτει τον τετρακύλινδρο κινητήρα του CB1000 Hornet και υπόσχεται μια εκρηκτική αναλογία τιμής/απόδοσης. H μοτοσικλέτα θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της μαζί με τη ρετρολούκ CB1000F στην έκθεση EICMA του Μιλάνου τον ερχόμενο μήνα και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών μοτοσικλετιστών με τουριστικές διαθέσεις.

Από την Αυστραλία τα νέα

Κάποιες εικόνες είχαν κατατεθεί για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Αυστραλία και μέσα από αυτές ξέραμε ότι ήταν θέμα χρόνου η άφιξη του GT. Αυτή η διαδικτυακή διαρροή αναδεικνύει ένα crossover μεγάλου κυβισμού που είναι χτισμένο πάνω στην πατφόρμα των Hornet και F εκδόσεων, πάντα με κινητήρια δύναμη μια παραλλαγή του αλεξίσφαιρου κινητηρα των Fireblade RR.

Το CB1000 GT υιοθετεί μια μάλλον σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα, με ένα φέρινγκ συγκεντρωμένο στο πάνω τμήμα και έντονες γραμμές που ακολουθούν τις αισθητικές επιταγές των crossover, που σημαίνει σπορ μοτοσικλέτες με ψηλό τιμόνι και θέση οδήγησης. Όπως μάθαμε, οι ζάντες θα είναι 17 ιντσών και στους δύο άξονες, ενώ ο κινητήρας θα αναθεωρηθεί όσον αφορά στην απόδοση της δύναμης. Η διαδρομή της ανάρτησης θα πρέπει να είναι περίπου στα 150mm, το μεταξόνιο στα 1.465mm, μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό του Hornet προκειμένου η μοτοσικλέτα να εξυπηρετήσει τα νέα της καθήκοντα επιδεικνύοντας καλύτερη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Τα δεδομένα από την ομολογκασιόν της Αυστραλίας δείχνουν μέγιστη ισχύ 150 ίππων στις 11.000 σ.α.λ., ελαφρώς μικρότερη από τους 152 του Hornet. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια τροποποίηση του χρονισμού των βαλβίδων για να μετατοπιστεί κάποια ροπή στις μεσαίες και χαμηλές στροφές για καλύτερη διαχείριση της οδήγησης σε μεσαίες στροφές και του μεγαλύτερου φορτίου (συνεπιβάτης, αποσκευές). Το απόβαρου ανακοινώθηκε στα 213 κιλά, ένα καλό νούμερο για την κατηγορία. Και όπως διακρίνουμε στις φωτογραφίες, το πλαίσιο διατηρεί τη χαλύβδινη δομή του με συγκολλημένο υποπλαίσιο και αλουμινένιο ψαλίδι.

Υπάρχουν ακόμα πολλά ανοιχτά ερωτήματα, δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για το μοντέλο. Το πακέτο ηλεκτρονικών, για παράδειγμα, αποτελεί μυστήριο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η Honda θα εξοπλίσει το CB1000 GT με ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων, το σίγουρο είναι πως η μοτοσικλέτα θα διαθέτει Cruise Control και οδηγικά προγράμματα. Ανάρτηση και φρένα δείχνουν να είναι ίδια με τις υπόλοιπες εκδόσεις χιλιαριών της Honda, με τις διαδρομές σε πιρούνι και αμορτισέρ να είναι μεγαλύτερες φυικά.

Ραντεβού στις 4 Νοεμβρίου

Η οριστική απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα δοθεί στην EICMA 2025, πιο συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου, όταν η Honda θα παρουσιάσει την τελική έκδοση του CB1000 GT. Μείνετε συντονισμένοι και θα σας τα γράψουμε όλα.