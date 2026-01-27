Honda: Στο προσκήνιο τα εμβληματικά Monkey, Dax και Super Cub 125 (vid)

Αξιολάτρευτα, πολυαγαπημένα, μοσχοπουλημένα και με τα χρώματα του 2026 να αποπνέουν περισσότερη διάθεση ρετρό.

Παρά τα μικροσκοπικά τους μεγέθη, τα τελευταίας γενιάς Dax και Monkey της Honda συνεχίζουν να έχουν έντονη απήχηση στους Ευρωπαίους πελάτες, με τα δύο μαζί να συγκεντρώνουν πάνω από 16.000 πωλήσεις στην Ευρώπη από την επανεισαγωγή του Dax το 2023. Το Monkey από μόνο του και από την πρωτοεμφάνισή του στην ευρωπαϊκή αγορά το 2018, έχει φτάσει σε ένα σύνολο πωλήσεων σχεδόν 25.000 μονάδων!

Από την επανεμφάνισή του το 2023, το ST125 Dax έχει κερδίσει χιλιάδες πελάτες με τη σχεδίαση και την όλη του εμφάνιση να παραπέμπει στο αρχικό μοντέλο της δεκαετίας του '60. Η διατήρηση του πνεύματος του Dax συνεχίζεται και το 2026, με το χαρακτηριστικό πλαίσιο από πρεσαριστό χάλυβα σε σχήμα Τ, το ψηλό τιμόνι και τις μικρές αλλά ογκώδεις ζάντες των 12 ιντσών, ενώ παράλληλα ανανεώνεται με δύο νέες επιλογές χρωμάτων: Pearl Horizon White και Candy Energy Orange που έρχονται να προστεθούν στο Pearl Shining Black. Διαθέτει πιρούνι USD 31mm, ζάντες 12 ιντσών και αερόψυκτο κινητήρα Euro5+ δύο βαλβίδων με τετρατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων και φυγοκεντρικό συμπλέκτη. Ο πλήρης φωτισμός LED, η οθόνη LCD και η χειρολαβή συνεπιβάτη συμπληρώνουν την πλήρη λίστα προδιαγραφών.

Το αδελφάκι Monkey 125 βλέπει επίσης παρόμοιες αναθεωρήσεις για το 2026, με μια ολοκαίνουργια γκάμα χρωμάτων. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν αερόψυκτο κινητήρα που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 5+, πεντατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων, ατσάλινο πλαίσιο, πιρούνι USD, ζάντες 12 ιντσών και φρένα με ABS ελεγχόμενα από αδρανειακή μονάδεα μέτρησης (IMU)! Ο πλήρης φωτισμός LED και μια κομψή οθόνη LCD είναι οι premium πινελιές που αναβαθμίστηκαν για το 2026. Τρεις νέοι χρωματικοί συνδυασμοί κοσμούν αυτό το λαοφιλές “pocket bike”: Το μεταλλικό Powder Black πάνω από ένα μεταλλικό πλαίσιο Mat Gun Powder Black συνδυάζεται με έναν εντυπωσιακό συνδυασμό Knight Silver Metallic πάνω από Millennium Red. Τη νέα γκάμα συμπληρώνει ένα Pearl Himalayas White πάνω από ένα Banana Yellow πλαίσιο, το οποίο προσδίδει έναν ακόμη πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στη μοτοσικλέτα.

Το θρυλικό Super Cub, που γεννήθηκε το 1958 και έχει κατασκευαστεί σε πάνω από 100 εκατομμύρια μονάδες μέχρι σήμερα, συνεχίζει το ιστορικό του ταξίδι και το 2026. Και, όπως και πριν, όλα τα χαρακτηριστικά εξαρτήματα είναι στη θέση τους: κιβώτιο τεσσάρων ταχυτήτων με αυτόματο φυγοκεντρικό συμπλέκτη, εύχρηστη σχεδίαση αμαξώματος με step-through, οικονομικός στην κατανάλωση αερόψυκτος κινητήρας και ζάντες μεγάλης διαμέτρου. Η λειτουργία Smart Key προσθέτει άνεση, ενώ ένας νέος αποκλειστικός δίχρωμος συνδυασμός φέρνει το Super Cub σε μια πλέον ρετρό εκδοχή: Premium Silver Metallic πάνω από Pearl Sugarcane Beige με φινίρισμα σε καφέ, αλλά και κρεμ δερμάτινη σέλα σε δύο τόνους.

Ιστορική αναδρομή

Monkey: Eμφανίστηκε για πρώτη φορά ως Z100 το 1961, ένα ειδικά κατασκευασμένο μοντέλο για χρήση σε ιαπωνικά πάρκα ψυχαγωγίας, χρησιμοποιώντας τον κινητήρα 49cc του Super Cub C50. Το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής για εξαγωγή κατασκευάστηκε από μόλις πέντε συνεργάτες της Honda, οι οποίοι μπορούσαν να κατασκευάσουν 20 μονάδες τη μέρα μέσα από μία γραμμή παραγωγής του είχε μήκος μόλις 7 μέτρα. Το μοντέλο τρίτης γενιάς έκανε το ντεμπούτο του το 1974 και έγινε το πρότυπο για το σύγχρονο Monkey. Ο σχεδιασμός του πλαισίου του παρέμεινε αμετάβλητος για πάνω από τρεις δεκαετίες. Το 2018 υπέστη τη μεγαλύτερη αναθεώρηση μέχρι σήμερα. Ο εμβληματικός κινητήρας των 50cc έδωσε τη θέση του σε έναν ισχυρότερο 125cc, με το στυλ και τις προδιαγραφές να αναβαθμίζονται δραματικά.

Dax: Ξεκίνησε τη ζωή του το 1969 ως ST50 Dax, κατασκευάστηκε για εξαγωγή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και βασιζόταν στον ίδιο κινητήρα Super Cub C50 με το Monkey. Στην ουσία ήταν μία παραλλαγή του Monkey Z50M του 1967, μιας μοτοσικλέτας «αναψυχής» για την Αμερική και την Ευρώπη, σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη άνεση αλλά να διατηρεί το παιχνιδιάρικο πνεύμα του Monkey. Το Dax πήρε το όνομά του από το Dachshund, ή Sausage Dog, χάρη στη μακριά και χαμηλή σιλουέτα του γύρω από το μοναδικό πλαίσιο σε σχήμα Τ. Το Nauty Dax Honda CY50 του 1973 ήταν μια ενισχυμένη έκδοση του Dax, με καλύτερες επιδόσεις και δυνατότητα οδήγησης εκτός δρόμου χάρη στα φαρδιά τρακτερωτά ελαστικά του.

Super Cub: Κυκλοφορεί αδιάκοπα από το 1958, όντας το όχημα που ιστορικά έχει το παγκόσμιο ρεκόρ παραγωγής! Το αρχικό Super Cub δεν σχεδιάστηκε ποτέ πριν από την ανάπτυξή του. Σμιλευόταν ως πήλινο μοντέλο από τις ιδέες και το όραμα του Soichiro Honda. Από την παρουσίασή του (1958), το Super Cub χρησιμοποιούσε μόνο τετράχρονο κινητήρα. Έχει παραχθεί σε 16 εργοστάσια σε 15 διαφορετικές χώρες και έχει πωληθεί σε 160 διαφορετικές χώρες.

Το Ιαπωνικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών του απένειμε το βραβείο τρισδιάστατου εμπορικού σήματος το 2014, αναγνωρίζοντας το σχεδιασμό του ως ένα εμβληματικό προϊόν της Honda και καθιστώντας το ως το πρώτο όχημα που το έχει πετύχει μέχρι σήμερα!