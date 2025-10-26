Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Autodromo Hermanos Rodriguez; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 20ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μεξικού, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 71 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο δεύτερος από τους τέσσερις διαδοχικούς που θα πραγματοποιηθούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η μάχη για τη νίκη θα είναι συναρπαστική

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος του Q3 εξασφάλισε την pole position, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη του τίτλου. Δίπλα του θα ξεκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να θέλει να στρίψει 1ος έχοντας υπέρ του την τελική της SF-25.

Τρίτος θα ξεκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον που θέλει επίσης ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari. Οι Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι θα έχουν δύσκολο έργο μπροστά τους, με τον Ολλανδό να ξεκινά 5ος και τον Αυστραλό να παρατάσσεται 7ος στο grid.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών έχει τουλάχιστον ένα φρέσκο διαθέσιμο σετ ελαστικών της μεσαίας και σκληρής γόμας ελαστικών. Στους οδηγούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται αυτοί των κορυφαίων τεσσάρων ομάδων.

Όσον αφορά τη μαλακή γόμα ελαστικών, οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ έχουν ένα φρέσκο σετ, κάτι το οποίο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκκίνηση του αγώνα.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 42 και 48. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η μαλακή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι επίσης του ενός pit-stop. Η Pirelli προτείνει εκκίνηση ξανά με τη μεσαία γόμα, όμως η μοναδική αλλαγή θα γίνει στη σκληρή γόμα ελαστικών μεταξύ των γύρων 26 και 32. Η Pirelli προτείνει επίσης άλλες δύο στρατηγικές ενός pit-stop με τη μαλακή γόμα στην εκκίνηση. Η στρατηγική δύο pit-stop είναι η πιο αργή από τις πέντε.

Μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει επίσης μία πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Όλη η δράση του Grand Prix Μεξικού

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος.