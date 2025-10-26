F1 - Κυριαρχική εμφάνιση από τον Νόρις, pole για τον Βρετανό στο GP Μεξικού
Ένας Λάντο Νόρις από τα παλιά εμφανίστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού. Ο 25χρονος Βρετανός οδηγός της McLaren πήρε στο Autodromo Hermanos Rodriguez την 14η pole position της καριέρας του στη Formula 1 και πέμπτη φετινή.
"What a lap!"
Very well said, Lando 😮💨🙌#F1 #MexicoGP @McLarenF1 pic.twitter.com/eKlrTe4Xz4— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Πρόκειται για την πρώτη pole της McLaren στο Μεξικό από το 1990, όταν είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ.
Our first pole in Mexico City since 1990! 🤩💪#McLaren | #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/xixpDN2MqF— McLaren (@McLarenF1) October 25, 2025
Η Scuderia Ferrari δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λούις Χάμιλτον να κάνουν το 2-3. Στην 5η θέση του grid θα βρεθεί το βράδυ της Κυριακής (στις 10 μμ ώρα Ελλάδας η εκκίνηση) ο Μαξ Φερστάπεν, στην 8η ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι.
Ο Αυστραλός θα εκκινήσει τελικά από την 7η θέση του grid, λόγω της ποινής 5 θέσεων που... κουβαλάει ο Κάρλος Σάινθ από το GP ΗΠA. Ακόμα και έτσι ο Πιάστρι κινδυνεύει να πέσει από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα αν δεν κερδίσει αρκετές θέσεις στον αγώνα.
Q1
Στην πρώτη προσπάθεια στο Q1 των δύο οδηγών της McLaren ο Νόρις ήταν κατά 7 δέκατα ταχύτερος του Πιάστρι, με τον Αυστραλό να ψάχνει πρόσφυση με την MCL39.
Ο Λεκλέρ ήταν πίσω από τον Βρετανό της McLaren, ενώ οι χρόνοι του Χάμιλτον και του Φερστάπεν ήταν αρκετά μακριά από την κορυφή. Με την πρόσφυση της πίστας να βελτιώνεται συνεχώς, οι χρόνοι άλλαζαν συνέχεια, όπως και οι οδηγοί στις πρώτες θέσεις.
Τελικά η έκπληξη ήρθε από τον Ιζάκ Χατζάρ της Racing Bulls, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με 1:16.733. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Ράσελ, Νόρις, με τον Φερστάπεν 9ο και τον Πιάστρι 10ο!
Isack Hadjar is fastest in Q1! 😱💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lNtCEO9VDA— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Οι πέντε οδηγοί που δεν προκρίθηκαν στο Q2 ήταν οι Μπορτολέτο, Άλμπον, Γκασλί, Στρολ και Κολαπίντο.
ELIMINATED IN Q1: ❌
16. Bortoleto
17. Albon
18. Gasly
19. Stroll
20. Colapinto#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/mAwSHjgJls— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Q2
Στην αρχή του Q2 ο Νόρις σημείωσε χρόνο 1:16.252, όντας 4 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Λεκλέρ. Ο δε Πιάστρι ήταν 1 δλ. πιο αργός, αναφέροντας πρόβλημα στην απόδοση της μονάδας ισχύος.
Norris goes fastest by over four tenths after the first runs of Q2! 😮💨— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Team mate Piastri is over a second behind right now! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rrIabxt3On
Ο Φερστάπεν βελτίωσε το χρόνο του, στα 3,5 δέκατα από τον Νόρις, με τον Χάμιλτον να περνά στη δεύτερη θέση (+0.206). Έστω και με άγχος, ο Πιάστρι προκρίθηκε στο Q3 με τον έβδομο καλύτερο χρόνο (σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του).
Οι πέντε οδηγοί που δεν πέρασαν στη δεκάδα του Q3 ήταν οι Τσουνόντα, Οκόν, Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο και Λόσον.
OUT IN Q2: ❌— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
11. Tsunoda
12. Ocon
13. Hulkenberg
14. Alonso
15. Lawson#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IMD1aVJr8D
Q3
Ο Νόρις έδειξε αμέσως τις προθέσεις του, σημειώνοντας χρόνο 1:16.170, όμως ο Λεκλέρ εμφανίστηκε από το... πουθενά και πήρε προσωρινά την pole με το χρόνο 1:15.991.
Με λίγα λεπτά να απομένουν, όλοι οι διεκδικητές της pole βγήκαν στην πίστα για μία τελευταία προσπάθεια. Τότε ο Νόρις έκανε το 1:15.586 που του χάρισε την pole.
Στο 2-3 η Ferrari μετά από πολύ καιρό, 5ος θα εκκινήσει ο Φερστάπεν και μόλις 8ος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Πιάστρι.