Στο 2-3 η Ferrari με Λεκλέρ και Χάμιλτον, 5ος ο Φερστάπεν και μόλις 8ος ο Πιάστρι στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού.

Ένας Λάντο Νόρις από τα παλιά εμφανίστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού. Ο 25χρονος Βρετανός οδηγός της McLaren πήρε στο Autodromo Hermanos Rodriguez την 14η pole position της καριέρας του στη Formula 1 και πέμπτη φετινή.

Πρόκειται για την πρώτη pole της McLaren στο Μεξικό από το 1990, όταν είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ.

Η Scuderia Ferrari δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λούις Χάμιλτον να κάνουν το 2-3. Στην 5η θέση του grid θα βρεθεί το βράδυ της Κυριακής (στις 10 μμ ώρα Ελλάδας η εκκίνηση) ο Μαξ Φερστάπεν, στην 8η ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Αυστραλός θα εκκινήσει τελικά από την 7η θέση του grid, λόγω της ποινής 5 θέσεων που... κουβαλάει ο Κάρλος Σάινθ από το GP ΗΠA. Ακόμα και έτσι ο Πιάστρι κινδυνεύει να πέσει από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα αν δεν κερδίσει αρκετές θέσεις στον αγώνα.

Q1

Στην πρώτη προσπάθεια στο Q1 των δύο οδηγών της McLaren ο Νόρις ήταν κατά 7 δέκατα ταχύτερος του Πιάστρι, με τον Αυστραλό να ψάχνει πρόσφυση με την MCL39.

Ο Λεκλέρ ήταν πίσω από τον Βρετανό της McLaren, ενώ οι χρόνοι του Χάμιλτον και του Φερστάπεν ήταν αρκετά μακριά από την κορυφή. Με την πρόσφυση της πίστας να βελτιώνεται συνεχώς, οι χρόνοι άλλαζαν συνέχεια, όπως και οι οδηγοί στις πρώτες θέσεις.

Τελικά η έκπληξη ήρθε από τον Ιζάκ Χατζάρ της Racing Bulls, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με 1:16.733. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Ράσελ, Νόρις, με τον Φερστάπεν 9ο και τον Πιάστρι 10ο!

Οι πέντε οδηγοί που δεν προκρίθηκαν στο Q2 ήταν οι Μπορτολέτο, Άλμπον, Γκασλί, Στρολ και Κολαπίντο.

Q2

Στην αρχή του Q2 ο Νόρις σημείωσε χρόνο 1:16.252, όντας 4 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Λεκλέρ. Ο δε Πιάστρι ήταν 1 δλ. πιο αργός, αναφέροντας πρόβλημα στην απόδοση της μονάδας ισχύος.

Ο Φερστάπεν βελτίωσε το χρόνο του, στα 3,5 δέκατα από τον Νόρις, με τον Χάμιλτον να περνά στη δεύτερη θέση (+0.206). Έστω και με άγχος, ο Πιάστρι προκρίθηκε στο Q3 με τον έβδομο καλύτερο χρόνο (σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του).

Οι πέντε οδηγοί που δεν πέρασαν στη δεκάδα του Q3 ήταν οι Τσουνόντα, Οκόν, Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο και Λόσον.

Q3

Ο Νόρις έδειξε αμέσως τις προθέσεις του, σημειώνοντας χρόνο 1:16.170, όμως ο Λεκλέρ εμφανίστηκε από το... πουθενά και πήρε προσωρινά την pole με το χρόνο 1:15.991.

Με λίγα λεπτά να απομένουν, όλοι οι διεκδικητές της pole βγήκαν στην πίστα για μία τελευταία προσπάθεια. Τότε ο Νόρις έκανε το 1:15.586 που του χάρισε την pole.

Στο 2-3 η Ferrari μετά από πολύ καιρό, 5ος θα εκκινήσει ο Φερστάπεν και μόλις 8ος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Πιάστρι.