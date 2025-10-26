Το όνομα Μάρκεθ επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με τον Άλεξ να κυριαρχεί στη Σεπάνγκ - Στο βάθρο οι Ακόστα και Μιρ.

Το Grand Prix Μαλαισίας, ο 20ός φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ολοκληρώθηκε με μεγάλο νικητή στον αγώνα της Κυριακής τον Άλεξ Μάρκεθ πάνω στη σέλα της Ducati GP24 της Gresini.

Ο Ισπανός αναβάτης στο Σπριντ του Σαββάτου εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και την Κυριακή στη Σεπάνγκ ήταν κυριολεκτικά ασυναγώνιστος. Αφού πέρασε στην πρώτη θέση στο ξεκίνημα του αγώνα, δεν χρειάστηκε να ξανακοιτάξει πίσω του, αφού γύρο με το γύρο αύξανε τη διαφορά για να φτάσει με χαρακτηριστική άνεση στην 3η νίκη του στο MotoGP.

Για τη δεύτερη θέση δόθηκε μάχη στα πρώτα 3/4 του αγώνα, ανάμεσα στον Πέδρο Ακόστα και στον Πέκο Μπανάια. Πλησιάζοντας προς το τέλος όμως ο Ισπανός της ΚΤΜ πέρασε μπροστά και απομακρύνθηκε εύκολα από τον Ιταλό της Ducati, για να εξασφαλίσει με άνεση τη 2η θέση.

Δράμα για τον Μπανάια

Ο Μπανάια ήταν αρκετά ανταγωνιστικός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον πέρασμα των γύρων όμως φάνηκε να μένει από ταχύτητα. Τελικά ο Ιταλός δεν κατάφερε καν να τερματίσει τον αγώνα, έπειτα από ένα μηχανικό πρόβλημα στη μοτοσικλέτα του, που τον οδήγησε σε εγκατάλειψη.

Ο Τζοάν Μιρ επομένως «κληρονόμησε» την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας για τον πρωταθλητή του 2020 και η παρουσία στο βάθρο αποτέλεσε την καλύτερη επιβράβευση.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 Ducati πήρε την 4η θέση, μπροστά από τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, που ήταν 5ος. Ακολούθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μπαστιανίνι, Μαρίνι, Μπίντερ και Ογκούρα, ενώ ο Μπετζέκι έμεινε στην 11η θέση.

Έπειτα από αυτό το εξουθενωτικό triple header στις εσχατιές του πλανήτη, το MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη για τον επόμενο αγώνα, που είναι ο προτελευταίος της σεζόν. Πρόκειται για το GP Πορτογαλίας στο Portimao, που θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 7-9 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα