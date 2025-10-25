Απόντος του teammate του Μαρκ Μάρκεθ, ο Πέκο Μπανάια έφθασε σε μια εύκολη νίκη στον αγώνα των 10 γύρων.

Τη δεύτερη φετινή του νίκη σε Αγώνα Σπριντ σημείωσε στο GP Μαλαισίας ο Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati Lenovo εκκίνησε από την pole position στην πίστα της Σεπάνγκ και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο των 10 γύρων.

Στην πρώτη τριάδα τερμάτισαν άλλοι δύο αναβάτες με μοτοσικλέτα Ducati, ο Άλεξ Μάρκεθ (+2.259) και ο Φερμίν Αλντεγκέρ (+3.138) της Gresini Racing.

Ο Μάρκεθ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, πίσω από τον πρωταθλητή αδελφό του Μαρκ Μάρκεθ που έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ο Αλντεγκέρ αναδείχθηκε Rookie of the Year.

A dream season for the Marquez family is complete 🥇🥈#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/9waVjjmdpq October 25, 2025

Πάντως η μοτοσικλέτα του 20χρονου Ισπανού είναι υπό εξέταση για την πίεση στα ελαστικά.

⚠️ @Aldeguer54 wins Rookie of the Year but 3rd place might not be confirmed as his tyre pressure is under investigation!#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ezsogBG01G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025

Ο Αγώνας του GP Μαλαισίας θα αρχίσει στις 9 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.