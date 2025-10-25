MotoGP, Μαλαισία: Περίπατος του Μπανάια στον Αγώνα Σπριντ (vid)
Τη δεύτερη φετινή του νίκη σε Αγώνα Σπριντ σημείωσε στο GP Μαλαισίας ο Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati Lenovo εκκίνησε από την pole position στην πίστα της Σεπάνγκ και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο των 10 γύρων.
🥇 @PeccoBagnaia bounces back in style! 🥇#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/Ai6rf20zwg— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025
Στην πρώτη τριάδα τερμάτισαν άλλοι δύο αναβάτες με μοτοσικλέτα Ducati, ο Άλεξ Μάρκεθ (+2.259) και ο Φερμίν Αλντεγκέρ (+3.138) της Gresini Racing.
Ο Μάρκεθ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, πίσω από τον πρωταθλητή αδελφό του Μαρκ Μάρκεθ που έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ο Αλντεγκέρ αναδείχθηκε Rookie of the Year.
A dream season for the Marquez family is complete 🥇🥈#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/9waVjjmdpq— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025
Πάντως η μοτοσικλέτα του 20χρονου Ισπανού είναι υπό εξέταση για την πίεση στα ελαστικά.
⚠️ @Aldeguer54 wins Rookie of the Year but 3rd place might not be confirmed as his tyre pressure is under investigation!#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ezsogBG01G— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025
Ο Αγώνας του GP Μαλαισίας θα αρχίσει στις 9 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.