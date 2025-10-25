Στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία των 87 kWh η αυτονομία ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα.

To νέο Eclipse Cross είναι ένα ακόμα μοντέλο της Mitsubishi που αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της με την Renault. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην κατηγορία των C-SUV που δανείζεται αμάξωμα, ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες και τεχνολογίες από το Renault Scenic E-Tech.

Η βασική έκδοση του Eclipse Cross εφοδιάζεται με μπαταρία 60 kWh, ενώ στην κορυφαία έκδοση με την μπαταρία 87 kWh η αυτονομία ξεπερνά τα 600 χλμ. Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει σε ταχυφορτιστή DC έως 150 kW.

Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ανακοίνωσε τιμές για το Eclipse Cross είναι η Ολλανδία. Αρχίζουν από τις 45.690 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού Intense. Το Eclipse Cross Intense+ πωλείται προς €49.990 και το Instyle προς €52.990.