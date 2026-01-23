Ο Όμιλος Emil Frey επενδύει στην Ελλάδα μέσω της P.J. Condellis

Στρατηγική συμμετοχή του ελβετικού ομίλου στην ιστορική ελληνική εταιρεία με ολοκλήρωση της επένδυσης τον Απρίλιο του 2026

Ο Όμιλος Emil Frey προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας την παρουσία του στη χώρα μέσω της συμμετοχής του στην P.J. Condellis S.A.. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται τον Απρίλιο του 2026, μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η P.J. Condellis S.A., με ιστορία που ξεκινά το 1958, δραστηριοποιείται στους τομείς των γεωργικών μηχανημάτων, των επαγγελματικών οχημάτων, των χωματουργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων, καθώς και των λιπαντικών, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και μακροχρόνιες συνεργασίες στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, η επένδυση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την εταιρεία, με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και τη σταθερότητα των υφιστάμενων συνεργασιών.

Ο CEO του Ομίλου Emil Frey, Gerhard Schürmann, δήλωσε ότι μέσω της συνεργασίας αυτής ενισχύεται η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα και επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ διευκρίνισε ότι ο Γιάννης Κοντέλλης θα διατηρήσει σημαντικό ρόλο στην εταιρεία.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της P.J. Condellis S.A., Γιάννης Εμμ. Κοντέλλης, ανέφερε ότι η συμφωνία διασφαλίζει τη μακροχρόνια συνέχεια της εταιρείας και δημιουργεί προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένες σε κοινές αξίες και επιχειρηματική υπευθυνότητα.

Ο Επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, Γιάννης Καλλίγερος, σημείωσε ότι η ένταξη της P.J. Condellis S.A. στον Όμιλο ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του στη χώρα, με σεβασμό στην ιστορία της εταιρείας και προσανατολισμό στο μέλλον.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του Ομίλου Emil Frey για ενίσχυση της παρουσίας του στην ευρωπαϊκή αγορά κινητικότητας, στους τομείς των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών