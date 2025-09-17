Mitsubishi Eclipse Cross: Το νέο ηλεκτρικό SUV (vid)
Ένα ακόμα μοντέλο που αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της με την Renault παρουσίασε η Mitsubishi Motors. Το Eclipse Cross είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην κατηγορία των C-SUV. Βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV και δανείζεται αμάξωμα, ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες και τεχνολογίες από το Renault Scenic E-Tech.
Με μήκος στα 4,47 μέτρα απευθύνεται σε οικογένειες, προσφέροντας πλούσιους χώρους για 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους (545 λίτρα).
Η βασική έκδοση του Eclipse Cross εφοδιάζεται με μπαταρία 60 kWh, ενώ στην κορυφαία έκδοση με την μπαταρία 87 kWh και αυτονομία άνω των 600 χλμ. αποκτά ταξιδιάρικο χαρακτήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ 218 ίππων και ροπή 300 Nm, προσφέροντας μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ/ώρα και 0-100 σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα.
Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Mitsubishi Eclipse Cross.