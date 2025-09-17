Το Eclipse Cross έχει μήκος 4,47 μέτρα και στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία έχει αυτονομία άνω των 600 χλμ.

Ένα ακόμα μοντέλο που αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της με την Renault παρουσίασε η Mitsubishi Motors. Το Eclipse Cross είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην κατηγορία των C-SUV. Βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV και δανείζεται αμάξωμα, ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες και τεχνολογίες από το Renault Scenic E-Tech.

Με μήκος στα 4,47 μέτρα απευθύνεται σε οικογένειες, προσφέροντας πλούσιους χώρους για 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους (545 λίτρα).

Η βασική έκδοση του Eclipse Cross εφοδιάζεται με μπαταρία 60 kWh, ενώ στην κορυφαία έκδοση με την μπαταρία 87 kWh και αυτονομία άνω των 600 χλμ. αποκτά ταξιδιάρικο χαρακτήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ 218 ίππων και ροπή 300 Nm, προσφέροντας μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ/ώρα και 0-100 σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα.

Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Mitsubishi Eclipse Cross.