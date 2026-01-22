Ο θρύλος των extreme sports «ζωγραφίζει» το εργοστάσιο της Bentley με τη νέα Supersports των 666 ίππων στην πιο ανατρεπτική ταινία στην ιστορία της μάρκας.

Η Bentley αποφάσισε να ταράξει τα νερά της παγκόσμιας αυτοκίνησης, αφήνοντας στην άκρη για λίγο τη βρετανική φινέτσα και επιστρατεύοντας τον τον τελευταίο άνθρωπο που θα περίμενε κανείς να δει πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου της. Ο Τράβις Παστράνα, ο θρύλος των stunt και των X-Games, εισέβαλε στο εμβληματικό εργοστάσιο της μάρκας στο Crewe της Αγγλίας και το αποτέλεσμα είναι το «Supersports: FULL SEND» – με διαφορά η πιο δυναμική ταινία που έχει δώσει ποτέ στη δημοσιότητα η εταιρεία.

Το αστέρι της ταινίας είναι η νέα Bentley Supersports, ένα αμιγώς πισωκίνητο θηρίο 666 ίππων, η οποία είναι ήδη sold-out με 500 μονάδες να έχουν κρατηθεί από συλλέκτες. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο υπέστη ειδικές μετατροπές στο τεχνικό κέντρο της εταιρείας, με κυριότερη την προσθήκη υδραυλικού χειρόφρενου που έφερε το όνομα «Μίλντρεντ», προς τιμήν της Μίλντρεντ Μέρι Πέτρ, μιας ιστορικής «Bentley Girl» του παρελθόντος που αψηφούσε κάθε κίνδυνο.

Πλαγιολισθήσεις ανάμεσα σε θρύλους

Η δράση ξεκινά από το Engineering Technical Centre και εκτείνεται σε όλο το Bentley Campus. Ο Τράβις Παστράνα επιδεικνύει την απίστευτη ακρίβεια του στο drifting, περνώντας με «ανάποδα» δίπλα από εμβληματικά αυτοκίνητα της Heritage Collection, όπως η νικήτρια του Le Mans, Speed 8, και το πρωτότυπο Hunaudières με τον W16 κινητήρα.

Σε μια σκηνή που κόβει την ανάσα, ο Τράβις Παστράνα καταδιώκεται από τα Pikes Peak Bentayga και Continental GT μέσα στο πάρκινγκ με τα ηλιακά πάνελ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το video προσφέρει μια «κλεφτή» ματιά στο μελλοντικό luxury urban SUV της μάρκας, το οποίο εμφανίζεται καμουφλαρισμένο κάτω από τα φώτα της Dream Factory, προμηνύοντας τη νέα ηλεκτρική εποχή της Bentley. Το video τελειώνει με έναν ανατρεπτικό τρόπο, καθώς ο Πρόεδρος και CEO της Bentley, Φρανκ-Στέφεν Βάλισερ, εμφανίζεται στο πλάνο αντικρίζοντας -με απορία- τις μαύρες γραμμές από καμένο λάστιχο που άφησε πίσω του ο Αμερικανός οδηγός.

Εντυπωσιάζοντας τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει φόβο

Ο Τράβις Παστράνα, μιλώντας για την εμπειρία του πίσω από το τιμόνι της Bentley, δήλωσε εντυπωσιασμένος: «Ήξερα ότι η Supersports θα είχε πολλή δύναμη, αλλά εξεπλάγην από το πόσο ευκίνητη και διασκεδαστική ήταν στην οδήγηση. Το να μπορώ να πλαγιολισθαίνω με ένα αυτοκίνητο παραγωγής αυτού του μεγέθους, με τέτοια ακρίβεια, ανάμεσα σε ανεκτίμητα ιστορικά αυτοκίνητα και μέσα σε ένα τόσο στενό περιβάλλον εργοστασίου, ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Η Bentley έχει δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό εδώ».

Η παραγωγή της νέας Bentley Supersports θα ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2026, ενώ το αυτοκίνητο που πρωταγωνίστησε στην ταινία θα πάρει τη μόνιμη θέση του στη Heritage Collection ως το 50ό μέλος αυτής της μοναδικής συλλογής. Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει ότι ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί κατασκευαστές πολυτελείας μπορούν να προσφέρουν θέαμα που γίνεται αμέσως viral, συνδέοντας την κληρονομιά τους με την απόλυτη οδηγική αδρεναλίνη.