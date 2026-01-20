Το Βερολίνο «ανοίγει την κάνουλα» της χρηματοδότησης για 800.000 οχήματα, βάζοντας στο παιχνίδι όλες τις τεχνολογίες αλλά και τις κινεζικές μάρκες.

Σε μια κίνηση-ματ για την αναζωογόνηση της αγοράς αυτοκινήτου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να αποκτήσουν καινούργιο αυτοκίνητο, καλύπτοντας έως και 800.000 οχήματα μέχρι το 2029.

Εκπλήξεις στις επιλέξιμες τεχνολογίες

Η μεγάλη είδηση δεν είναι μόνο τα ποσά (από 1.500 € έως 6.000 € ανά αγορά), αλλά το ποιους αφορά. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η Γερμανία ανοίγει την κάνουλα των επιδοτήσεων και για:

Plug-in Hybrid (PHEV): Με την προϋπόθεση να έχουν εκπομπές CO2 κάτω από 60 γρ./χλμ. ή ηλεκτρική αυτονομία τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων. Range Extenders (REEV): Τα ηλεκτρικά δηλαδή που διαθέτουν έναν μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας.

«Πράσινο φως» και στους Κινέζους

Ενώ η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία θέτουν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια στην κατασκευή για να αποκλείσουν τα κινεζικά ηλεκτρικά, η Γερμανία επιλέγει τον δρόμο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κάρστεν Σνάιντερ, ξεκαθάρισε ότι τα εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Κίνα (όπως της BYD ή της Leapmotor) θα επιδοτούνται κανονικά, τονίζοντας πως δεν φοβάται την εισροή κινεζικών μαρκών καθώς εμπιστεύεται την ποιότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση σε ευρωπαϊκά μοντέλα που αναμένονται σύντομα και θα κοστολογούνται κοντά στις 25.000 €, όπως το VW ID.Polo, το Renault 5 E-Tech και τα νέα μικρά της Stellantis.

Οι όροι της επιδότησης

Η βασική επιδότηση είναι 3.000 € για αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και 1.500 € για PHEV/Range Extenders.

Τα ποσά μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού.

Το όχημα πρέπει να παραμείνει στην κατοχή του αγοραστή για τουλάχιστον 36 μήνες.

Οι αιτήσεις έχουν αναδρομική ισχύ για ταξινομήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η αντίδραση των εμπόρων

Παρά τη θετική υποδοχή, η Ένωση Εισαγωγέων (VDIK) άσκησε κριτική για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία παραδοσιακά αποτελούν την πρώτη επιλογή για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.

Όταν η Γερμανία «φτερνίζεται», η υπόλοιπη Ευρώπη παθαίνει κρυολόγημα. Η επιστροφή των επιδοτήσεων στα Plug-in Hybrid και η αποδοχή των κινεζικών μοντέλων ίσως αποτελέσουν τον «οδικό χάρτη» και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν την ηλεκτροκίνηση να κάνει... κοιλιά.