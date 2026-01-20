Γερμανία: Επεκτείνει τις επιδοτήσεις σε PHEV και Range Extenders
- Εκπλήξεις στις επιλέξιμες τεχνολογίες
- «Πράσινο φως» και στους Κινέζους
- Οι όροι της επιδότησης
- Η αντίδραση των εμπόρων
Σε μια κίνηση-ματ για την αναζωογόνηση της αγοράς αυτοκινήτου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να αποκτήσουν καινούργιο αυτοκίνητο, καλύπτοντας έως και 800.000 οχήματα μέχρι το 2029.
Εκπλήξεις στις επιλέξιμες τεχνολογίες
Η μεγάλη είδηση δεν είναι μόνο τα ποσά (από 1.500 € έως 6.000 € ανά αγορά), αλλά το ποιους αφορά. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η Γερμανία ανοίγει την κάνουλα των επιδοτήσεων και για:
- Plug-in Hybrid (PHEV): Με την προϋπόθεση να έχουν εκπομπές CO2 κάτω από 60 γρ./χλμ. ή ηλεκτρική αυτονομία τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων.
- Range Extenders (REEV): Τα ηλεκτρικά δηλαδή που διαθέτουν έναν μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας.
«Πράσινο φως» και στους Κινέζους
Ενώ η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία θέτουν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια στην κατασκευή για να αποκλείσουν τα κινεζικά ηλεκτρικά, η Γερμανία επιλέγει τον δρόμο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κάρστεν Σνάιντερ, ξεκαθάρισε ότι τα εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Κίνα (όπως της BYD ή της Leapmotor) θα επιδοτούνται κανονικά, τονίζοντας πως δεν φοβάται την εισροή κινεζικών μαρκών καθώς εμπιστεύεται την ποιότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών.
Η απόφαση αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση σε ευρωπαϊκά μοντέλα που αναμένονται σύντομα και θα κοστολογούνται κοντά στις 25.000 €, όπως το VW ID.Polo, το Renault 5 E-Tech και τα νέα μικρά της Stellantis.
Οι όροι της επιδότησης
- Η βασική επιδότηση είναι 3.000 € για αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και 1.500 € για PHEV/Range Extenders.
- Τα ποσά μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού.
- Το όχημα πρέπει να παραμείνει στην κατοχή του αγοραστή για τουλάχιστον 36 μήνες.
Οι αιτήσεις έχουν αναδρομική ισχύ για ταξινομήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Η αντίδραση των εμπόρων
Παρά τη θετική υποδοχή, η Ένωση Εισαγωγέων (VDIK) άσκησε κριτική για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία παραδοσιακά αποτελούν την πρώτη επιλογή για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.
Όταν η Γερμανία «φτερνίζεται», η υπόλοιπη Ευρώπη παθαίνει κρυολόγημα. Η επιστροφή των επιδοτήσεων στα Plug-in Hybrid και η αποδοχή των κινεζικών μοντέλων ίσως αποτελέσουν τον «οδικό χάρτη» και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν την ηλεκτροκίνηση να κάνει... κοιλιά.