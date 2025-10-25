Ο Φερμίν Αλντεγκέρ έχασε την 3η θέση που κατέκτησε στo Σπριντ του GP Μαλαισίας, λόγω παραβίασης του κανονισμού για την πίεση των ελαστικών.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ έχει εντυπωσιάσει με τις φετινές επιδόσεις του στο MotoGP, κάτι που επιβεβαίωσε στο Σπριντ του GP Μαλαισίας περνώντας τη γραμμή του τερματισμού στην 3η θέση.

Ωστόσο, μετά το τέλος του Σπριντ, ο νεαρός Ισπανός δέχτηκε από τους αγωνοδίκες ποινή 8 δευτερολέπτων, καθώς η πίεση του αέρα στο εμπρός ελαστικό του ήταν χαμηλότερη από αυτό που ορίζουν οι κανονισμοί.

Η ποινή αυτή έριξε τον Αλντεγκέρ από την 3η στην 7η θέση, με άμεσο ωφελημένο τον Πέδρο Ακόστα, ο οποίος πήρε τη θέση στο βάθρο. Δεν τον εμπόδισε όμως να πανηγυρίσει την ανάδειξή του σε "Ρούκι της Χρονιάς". Στο Σπριντ η νίκη πήγε στα χέρια του Πέκο Μπανάια, με τον Άλεξ Μάρκεθ να παίρνει τη 2η θέση.

Το Γκραν Πρι της Κυριακής στη Σεπάνγκ θα αρχίσει στις 9:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.