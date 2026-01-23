Το Renault Group κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης το 2025, με αύξηση πωλήσεων, ισχυρή διεθνή παρουσία και ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Renault Group, το οποίο κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης πωλήσεων, σε ένα περιβάλλον αγοράς που κινήθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς. Ο όμιλος διέθεσε συνολικά 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας άνοδο 3,2%, έναντι αύξησης 1,6% της συνολικής αγοράς.

Και οι τρεις μάρκες του ομίλου κινήθηκαν ταχύτερα από τον μέσο όρο της αγοράς. Η Renault κατέγραψε 1.628.030 πωλήσεις (+3,2%), η Dacia 697.408 οχήματα (+3,1%), ενώ η Alpine ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 10.000 ταξινομήσεις, φτάνοντας τις 10.970 μονάδες και υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της.

Ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή αγορά, το Renault Group διέθεσε 1.607.848 οχήματα και εξασφάλισε θέση στο βάθρο των κατασκευαστών, με βασικό μοχλό τα επιβατικά αυτοκίνητα και ιδιαίτερα τα μοντέλα της κατηγορίας C. Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 5,9%, υπερδιπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς, καθιστώντας τον όμιλο τον πρώτο σε πωλήσεις στη Γαλλία.

Στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, το 2025 χαρακτηρίστηκε από σταδιακή ανάκαμψη, με το δεύτερο εξάμηνο να παρουσιάζει σαφή βελτίωση σε σχέση με το πρώτο.

Διεθνής ανάπτυξη και εξηλεκτρισμός

Εκτός Ευρώπης, η Renault σημείωσε αύξηση πωλήσεων 11,7%, με έντονη άνοδο σε αγορές όπως η Λατινική Αμερική, η Νότια Κορέα και το Μαρόκο. Παράλληλα, ο όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στον εξηλεκτρισμό, με περίπου 400.000 υβριδικά οχήματα (+35,1%) και 194.000 αμιγώς ηλεκτρικά (+76,7%) να διατίθενται το 2025.

Η Renault διατήρησε μερίδιο 20,2% στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ η Dacia κατέγραψε περισσότερες από 113.000 πωλήσεις υβριδικών, υπερδιπλασιάζοντας τις επιδόσεις της σε σχέση με το 2024.

Εμπορική στρατηγική με έμφαση στην αξία

Η Renault συνέχισε να εφαρμόζει πειθαρχημένη εμπορική στρατηγική με προσανατολισμό στην αξία, ενισχύοντας τα μερίδιά της στη λιανική αγορά και διατηρώντας υψηλές υπολειμματικές αξίες, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.

Προοπτικές για το 2026

Για το 2026, το Renault Group σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση της εξηλεκτρισμένης γκάμας του στην Ευρώπη, με νέα ηλεκτρικά μοντέλα και την εμπορική συνέχεια επιτυχημένων προτάσεων. Παράλληλα, το διεθνές πλάνο ανάπτυξης συνεχίζεται με λανσαρίσματα σε νέες αγορές και επέκταση της παρουσίας εκτός Ευρώπης.

Στο σύνολό της, η εικόνα του 2025 αποτυπώνει έναν όμιλο που συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη, γεωγραφική διαφοροποίηση και επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχιση της πορείας του και την επόμενη χρονιά.