Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται, με το MotoGP να επισκέπτεται τη Μαλαισία και την εντυπωσιακή Σεπάνγκ.

Ο 20ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Μαλαισίας το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου στην πίστα Σεπάνγκ.

Απομένουν τρεις αγώνες στη φετινή σεζόν και μετά τα όσα έγιναν σε Ινδονησία και Αυστραλία το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα: Θα δούμε νέο νικητή στο φετινό πρωτάθλημα;

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 1999 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ωστόσο το Grand Prix Μαλαισίας βρίσκεται στο πρωτάθλημα από το 1991. Η διαδρομή έχει μήκος 5,54 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 10 δεξιές και 5 αριστερές στροφές.

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν 10 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix, οι αναβάτες θα καλύψουν 20 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι στην πίστα με 7 στο σύνολο.

Πλέον όλα είναι πιθανά

Με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι εκτός δράσης, οι αγώνες έχουν αποκτήσει διαφορετική τροπή. Οποιοσδήποτε μπορεί να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, κάτι που μας έχουν αποδείξει οι νίκες των Φερμίν Αλντεγκέρ και Ραούλ Φερνάντεθ στα τελευταία δύο Grand Prix.

Αρκετοί όμως είναι αυτοί που έχουν να αποδείξουν κάτι όπως οι Μάρκο Μπετζέκι και Πέκο Μπανάια.

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Μαλαισίας θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 20ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Μαλαισίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

09:00 – Αγώνας