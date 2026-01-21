Η αμερικανική μάρκα κοιτάζει μπροστά και σχεδιάζει προσιτές έξυπνες τεχνολογίες, με AI Assistant, επέκταση του BlueCruise και νέα ενιαία ηλεκτρονική αρχιτεκτονική.

Η Ford παρουσιάζει τη στρατηγική της για την ευρύτερη διάθεση προηγμένων τεχνολογιών, με στόχο να καταστούν πιο προσιτές και ουσιαστικά χρήσιμες για το σύνολο των οδηγών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη, οι λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης και μια νέα, ενιαία ηλεκτρονική αρχιτεκτονική οχήματος.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική των τελευταίων ετών στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου οι περισσότερες καινοτομίες περιορίζονταν σε ακριβότερα μοντέλα, αυξάνοντας το κόστος χωρίς πάντα αντίστοιχο όφελος για τον χρήστη.

Ford AI Assistant: σύνδεση κινητού και αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της Consumer Electronics Show 2026 στο Λας Βέγκας, η Ford παρουσίασε τον νέο Ford AI Assistant, έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που συνδέει το κινητό τηλέφωνο με το όχημα.

Ο βοηθός έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί το περιβάλλον και τις ανάγκες του χρήστη, αξιοποιώντας δεδομένα από το κινητό και το αυτοκίνητο για την παροχή πρακτικών λύσεων. Ενδεικτικά, μπορεί να αναλύσει φωτογραφία φορτίου και να υπολογίσει αν αυτό χωρά στην καρότσα ενός pick-up, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται επιπλέον εργαλεία ή εκτιμήσεις.

Η διάθεση του Ford AI Assistant θα ξεκινήσει αρχικά μέσω της εφαρμογής Ford μέσα στο 2026, ενώ από το 2027 προβλέπεται να ενσωματωθεί και στην εμπειρία χρήσης εντός του οχήματος.

Επέκταση του BlueCruise με στόχο τη μαζική χρήση

Παράλληλα, η Ford επεκτείνει τη στρατηγική της γύρω από την τεχνολογία BlueCruise, επιδιώκοντας να καταστήσει τις λειτουργίες hands-free οδήγησης πιο προσιτές και όχι αποκλειστικό χαρακτηριστικό premium εκδόσεων.

Σήμερα, περίπου 1,2 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως είναι εξοπλισμένα με BlueCruise, γεγονός που επιτρέπει στη Ford να συλλέγει δεδομένα χρήσης και να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα. Η εταιρεία στοχεύει στην παροχή περισσότερων δυνατοτήτων με χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας εσωτερικά ανεπτυγμένο λογισμικό και hardware.

Από το 2027, με τη νέα πλατφόρμα Universal Electric Vehicle (UEV), η Ford σχεδιάζει την εισαγωγή επιπλέον λύσεων αυτόνομης υποβοήθησης, ενώ η αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3 (eyes-off) τοποθετείται χρονικά στο 2028.

Νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και «ενιαίος εγκέφαλος»

Βασικό υπόβαθρο όλων των παραπάνω αποτελεί η αναθεώρηση της ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής των οχημάτων της Ford. Τα τελευταία επτά χρόνια, η εταιρεία αναπτύσσει εσωτερικά τα ηλεκτρονικά της συστήματα, έχοντας ήδη παράγει δεκάδες εκατομμύρια μονάδες.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός ενιαίου «εγκεφάλου οχήματος», ο οποίος ενοποιεί το infotainment, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), το ηχοσύστημα και τα επιμέρους δίκτυα. Στόχος είναι η απλούστευση της αρχιτεκτονικής, η αυξημένη αξιοπιστία και η δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης μέσω λογισμικού.

Σύμφωνα με τη Ford, η ανάπτυξη τεχνολογιών in-house αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι καινοτομίες να παραμείνουν οικονομικά προσιτές και να μην περιορίζονται σε λίγες, ακριβές εκδόσεις.