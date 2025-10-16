Ο Ισπανός πρωταθλητής της Ducati χάνει σίγουρα Αυστραλία και Μαλαισία, ενώ η επιστροφή του πριν από το τέλος της χρονιάς θεωρείται πλέον απίθανη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ φαίνεται πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο διάστημα απ’ όσο αρχικά αναμενόταν. Σύμφωνα με ανάλυση του ισπανού ορθοπεδικού Δρ Πέδρο Λουίς Ριπόλ για την ιστοσελίδα της Marca, ο χρόνος αποθεραπείας για τον τραυματισμό στον δεξιό ώμο του πρωταθλητή μπορεί να φτάσει στις 16 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον δούμε ξανά στις πίστες πριν από το τέλος της σεζόν.

Ο Ισπανός τραυματίστηκε στον αγώνα της Ινδονησίας, στις 5 Οκτωβρίου, όταν χτυπήθηκε από πίσω από τον Μάρκο Μπεζέκι στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από τη μοτοσικλέτα του και να υποστεί κάταγμα στο κορακοειδές οστό και ρήξη συνδέσμων στον δεξιό ώμο.

Αν και αρχικά οι γιατροί είχαν εκτιμήσει πως θα μπορούσε να αποφύγει την επέμβαση, τα μεταγενέστερα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ανεπαρκή σταθεροποίηση μετά από μια εβδομάδα ακινητοποίησης. Έτσι, αποφασίστηκε να προχωρήσει σε χειρουργική αποκατάσταση και επιδιόρθωση των συνδέσμων.

Surgery done, everything went well. ✅

Thanks for all your messages and support!

Recovery mode on!



And don't forget… WE ARE WORLD CHAMPIONS 😁❤️

«Στόχος μου είναι να επιστρέψω πριν το τέλος της χρονιάς»

Ο Μάρκεθ δήλωσε μετά την αρχική διάγνωση ότι θα προσπαθήσει να επιστρέψει πριν από το τέλος της σεζόν, αλλά «χωρίς να πιέσει περισσότερο απ’ ό,τι επιτρέπουν οι γιατροί». Η δήλωση εκείνη δείχνει να αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του με τους τραυματισμούς. Ο Ισπανός έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία στο δεξί του χέρι μετά το ατύχημα του 2020 στη Χερέθ - μια περιπέτεια που τον κράτησε μακριά από την κανονική φυσική του κατάσταση για σχεδόν δύο σεζόν.

Οι γιατροί πάντως διευκρινίζουν ότι ο τωρινός τραυματισμός δεν σχετίζεται με τις παλαιότερες κακώσεις στο βραχίονα, κάτι που σημαίνει ότι η αποκατάσταση, αν όλα πάνε καλά, θα είναι πλήρης.

📣 Updates for the upcoming #AustralianGP 🇦🇺



Following the injury that has forced @marcmarquez93 to miss the next two round of the 2025 @MotoGP season, #DucatiLenovoTeam confirms that @michelepirro51 will replace him at the Aussie appointment. #ForzaDucati

Απών από τα δύο επόμενα Grand Prix

Η Ducati έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι ο Μάρκεθ δεν θα ταξιδέψει στις επόμενες δύο διοργανώσεις, σε Phillip Island και Sepang, ενώ στη θέση του στην Αυστραλία θα βρεθεί ο δοκιμαστής Μικέλε Πίρο. Η απουσία του Ισπανού αφήνει προσωρινά χωρίς δύο βασικούς πρωταγωνιστές το grid, καθώς και ο Χόρχε Μαρτίν παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στην κλείδα.

Με δεδομένο ότι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, στη Βαλένθια (14–16 Νοεμβρίου), απέχει μόλις έναν μήνα, ακόμη κι ένα υποθετικό «θαύμα» στην ανάρρωση δεν θα αρκούσε για ασφαλή επιστροφή. Αν επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα των 16 εβδομάδων, ο Μάρκεθ θα μπορεί να επιστρέψει στις δοκιμές αρχές Φεβρουαρίου, ενόψει της προετοιμασίας για το 2026.