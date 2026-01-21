Πλησιάζοντας σιγά-σιγά στην έναρξη της φετινής σεζόν, η φημολογία έχει αρχίσει να κυριαρχεί της ειδησεογραφίας και αυτό επηρεάζει την κοινή γνώμη.

H δημοφιλία της Formula 1 ανέκαθεν ήταν κάτι το οποίο εξωαγωνιστικά αρκετοί εκμεταλλεύονταν ώστε να περάσουν μία «γραμμή» η οποία εξυπηρετούσε κάτι. Αυτό μπορεί να ήταν η άποψη ενός οδηγού, η πολιτική που θέλει να επιβάλλει μια ομάδα ή ακόμη και φόβος από παράγοντες του σπορ.

Μπαίνοντας σιγά-σιγά στην εποχή των social media, η ανάγκη αυτοπροβολής, μετάδοσης του παραμικρού που… ακούγεται, έχει δημιουργήσει μία μανία - μανία να διαβάζουμε οτιδήποτε κυκλοφορεί στις κοινωνικές πλατφόρμες, άσχετα από την εγκυρότητα ή μη του περιεχομένου. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η διάδοση ψευδών ειδήσεων (fake news) ανακριβειών και πληροφοριών που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.

Helping close the gap! ⚔️



Overtake Mode will deliver extra electrical energy if a driver is within a second of the car in front at a detection point 💨#F1 pic.twitter.com/ozA6PQLRmy — Formula 1 (@F1) January 17, 2026

Το παράδειγμα με το πλεονέκτημα στους κινητήρες

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, μια «είδηση» έκανε το γύρο του διαδικτύου σχετικά με τις μονάδες ισχύος των Mercedes και Red Bull για το 2026. Σύμφωνα με το παραπάνω, οι δύο αυτοί κατασκευαστές έχουν βρει ένα έξυπνο τρικ μέσα από παραθυράκι στους κανονισμούς της Formula 1 ώστε να αυξήσουν τη συμπίεση καυσίμου στο θάλαμο καύσης όταν το μονοθέσιο είναι εν κινήσει. Αυτό, σύμφωνα με τις φήμες, θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση ισχύος έως και 15 ίππους.

Όπως ήταν λογικό στον κόσμο των social media έγινε το έλα να δεις. Μάλιστα, από την πρώτη κιόλας ημέρα υπήρξαν αναφορές, κατηγορίες και υποδείξεις πως οι δύο αυτοί κινητήρες είναι παράνομοι. Από πού όμως προκύπτει αυτό; Ποιος το αποφάσισε και γιατί ξέρει πράγματα τα οποία ούτε η FIA δεν γνωρίζει, από τη στιγμή που η ίδια παίρνει αποφάσεις και κάθεται πολύ συχνά στο ίδιο τραπέζι για συνομιλίες με τους κατασκευαστές;

A closer look at the new generation of Formula 1 cars 👀📸#FIA #F126 pic.twitter.com/PCBj11038G December 17, 2025

Κάτι άλλο που πήρε το μάτι μου ήταν ξεκάθαρες τοποθετήσεις και αναπαραγωγή γραπτών πως το «πρωτάθλημα τελείωσε πριν καν ξεκινήσει», «Η Mercedes το πήρε από τώρα» και διάφορα άλλα πάνω στο ίδιο μοτίβο. Πώς γίνεται να γνωρίζουμε και να προδικάζουμε από τώρα τι θα γίνει τους επόμενους 11 και κάτι μήνες; Από πού κι ως πού ένα πιθανό τρικ έκρινε ολόκληρη τη χρονιά βγάζοντας από την εξίσωση τη συνολική ισχύ, την απόδοση του υβριδικού συστήματος, την κατανάλωση καυσίμου, την αξιοπιστία, την απόδοση του μονοθεσίου, της ομάδας, των οδηγών και την εξέλιξη εντός της σεζόν;

Φυσικά όλα τα παραπάνω έμειναν στην άκρη γιατί καταστροφολογικές επικεφαλίδες στα social media δημιουργούν μεγαλύτερο ντόρο. Έτσι δημιουργείται μια ψευδαίσθηση, μια εικόνα που διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα. Μία από τις φράσεις που διαβάζω συχνά και λατρεύω να τη μισώ είναι: «το άκουσα κάπου». Έτσι απλά, δίχως υπόσταση, επεξήγηση, δικαιολόγηση, επιχειρηματολογία.

Έτσι δημιουργείται αυτό που λέω πάντα: Η αντίληψη του κόσμου είναι η πραγματικότητα, δεν τη διαμορφώνουν τα γεγονότα.

Say hello to the @HondaRacingF1 RA626H 🤩



The first Honda power unit of the new era, and the beating heart of @AstonMartinF1 from 2026 and beyond...#F1 pic.twitter.com/YPV2288nZr — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

Τι συμβαίνει πραγματικά στο παρασκήνιο

Το θέμα με τις μονάδες ισχύος και το τρικ που φέρεται να έχουν εφαρμόσει οι δύο κατασκευαστές δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν προέκυψε πριν ένα μήνα, αλλά αρκετό καιρό πριν. Οι κατασκευαστές το γνωρίζουν εδώ και πολλούς μήνες.

Γιατί έχει γίνει ένα τόσο μείζον θέμα τώρα; Η απάντηση είναι απλή και έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι απλό και δεν είναι άλλο από την έλλειψη ουσιαστικών ειδήσεων κατά τη χειμερινή νεκρή περίοδο που όλοι κάνουν διακοπές και τα εργοστάσια είναι κλειστά.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ο πολιτικός πόλεμος που εξελίσσεται ανάμεσα στους κατασκευαστές. Να θυμίσω πως η Mercedes δεν βγήκε ποτέ να πει ότι ο κινητήρας της εφαρμόζει αυτό το τρικ. Είτε το κάνει είτε δεν το κάνει, άλλος κινεί τα νήματα για να δείξει με το δάχτυλο τη γερμανική ομάδα με στόχο είτε τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης είτε για να περάσει κάτι που θέλει.

W17. It's nearly time 🙏 pic.twitter.com/wlAxA0N6Ir — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 17, 2026

Ας δούμε την οπτική των αντιπάλων της. Η Ferrari, σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion by Gazzetta είναι ευχαριστημένη με το ρυθμό εξέλιξης του κινητήρα της και δεν επηρεάζεται από τα τρικ των αντιπάλων της. Η Honda από την άλλη, έχει τα δικά της προβλήματα να ασχοληθεί, μιας και ξεκίνησε την εξέλιξη της νέας μονάδας ισχύος 1 χρόνο μετά τους υπόλοιπους και πλέον τρέχει ώστε να μην επαναληφθούν σκηνικά αλά 2015.

Και μένει η Audi, η οποία πριν εισέλθει στο σπορ πίεζε ώστε να αλλάξουν οι κανονισμοί κυρίως όσον αφορά την ανάκτηση και παροχή ενέργειας να γίνεται από τον εμπρός άξονα. Αυτό φυσικά δεν πέρασε. Γιατί όμως αναφέρω κάτι που συνέβη πίσω στο 2022; Οι δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή των Γερμανών, Τζέιμς Κι, κατά την παρουσίαση του livery της R26 τα λένε όλα:

«Αν κάτι ουσιαστικά παρακάμπτει το πνεύμα των κανονισμών, τότε πρέπει με κάποιον τρόπο να ελεγχθεί. Εμπιστευόμαστε τη FIA ότι θα το κάνει αυτό, γιατί κανείς δεν θέλει να “χάσει” μια σεζόν αν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα απέναντι στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, λόγω ενός ομολογκαρισμένου κινητήρα. Εμείς ελπίζουμε ότι η FIA θα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αν κάποιος παρουσίαζε έναν έξυπνο διαχύτη και έλεγες ότι δεν είναι σωστός, άρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τον έχει, αλλά εσύ μπορείς να τον χρησιμοποιείς για όλη τη χρονιά, αυτό δεν βγάζει νόημα. Δεν θα το δεχόμασταν ποτέ».

Οι τρεις προαναφερθέντες κατασκευαστές, Ferrari, Honda και Audi, σε κοινή τους επιστολή στην FIA ζήτησαν εξηγήσεις σχετικά με το παραθυράκι στους κανονισμούς των κινητήρων. Στις 22 Ιανουαρίου θα γίνει νέα συνάντηση για το ζήτημα, ωστόσο η παγκόσμια ομοσπονδία δεν είναι πρόθυμη να προβεί σε δραστικές και άμεσες λύσεις, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δεδομένα από χειμερινές δοκιμές ή Grand Prix που να δείχνουν ξεκάθαρο προβάδισμα του ενός ή του άλλου.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Audi «καίγεται» για το θέμα και ασκεί πολιτικές πιέσεις τόσο στην FIA όσο και τις Ferrari-Honda για προσωπικό της συμφέρον. Το «σκληρό ροκ» στο παρασκήνιο συνεχίζεται, ωστόσο στα social ο καθένας θα συνεχίσει να γράφει το κοντό του και το μακρύ του.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion