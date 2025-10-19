Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Ολλανδός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση που του χάρισε μία πολύ σημαντική pole position.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται το Grand Prix ΗΠΑ για τον Μαξ Φερστάπεν. Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε την ταχύτητά της έχοντας το πιο δυνατό πακέτο στο Circuit of the Americas, με τον Ολλανδό να κερδίζει αρχικά τον Αγώνα Σπριντ κι εν συνεχεία να παίρνει την pole για τον αποψινό αγώνα.

Παράλληλα, είδε τους δύο οδηγούς της McLaren να εγκαταλείπουν στο σπριντ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μειώσει σημαντικά τη διαφορά στο πρωτάθλημα.

Ο γύρος του Φερστάπεν

Στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3 o Φερστάπεν έγραψε το 1:32,510, χρόνος ο οποίος ήταν αρκετός για να τον κρατήσει μέχρι τέλους στην κορυφή. Η διαφορά του από τον δεύτερο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν 0,291 δλ.

Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο του Φερστάπεν στο παρακάτω βίντεο.

Ride onboard with Max Verstappen as he clinches the @pirellisport Pole Position for the United States Grand Prix! 👊💨#F1 #USGP pic.twitter.com/tZh2AbNEBz — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Όλη η δράση του Grand Prix ΗΠΑ στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.