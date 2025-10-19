Έβδομη φετινή pole position στη Formula 1 για τον Ολλανδό, που βάζει περισσότερη πίεση στους Πιάστρι και Νόρις.

Από εκεί που σταμάτησε στο Σπριντ 19 γύρων του Grand Prix ΗΠΑ, συνέχισε στις κατατακτήριες δοκιμές ο Μαξ Φερστάπεν. Ο 28χρονος οδηγός της Red Bull Racing κατέκτησε την 47η pole position της καριέρας του στη Formula 1 και έβδομη φετινή.

Δίπλα στον Ολλανδό θα βρεθεί στο grid της Κυριακής (εκκίνηση στις 10 μμ, ώρα Ελλάδας) ο Λάντο Νόρις, ενώ από τη δεύτερη σειρά του grid θα εκκινήσουν οι Σαρλ Λεκλέρ και Τζορτζ Ράσελ. Πέμπτος ο Λούις Χάμιλτον, μόλις 6ος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! 💪🥇



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Η εικόνα της McLaren το τελευταίο διάστημα προβληματίζει, ενώ την ίδια ώρα βλέπουν τη Red Bull και τον Φερστάπεν εξαιρετικά γρήγορους πλέον σε κάθε πίστα, σε κατατακτήριες, Σπριντ ή Αγώνα.

Q1

Το pit lane είχε... κίνηση από την αρχή του Q1, με τις δύο McLaren να μην βρίσκονται ανάμεσα στα μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα στην αρχή της 18λεπτης περιόδου.

Η έξοδος του Ιζάκ Χατζάρ στη στροφή 6 έφερε διακοπή στο Q1, με σχεδόν 15 λεπτά να απομένουν στο χρονόμετρο και προτού κάποιος οδηγός προλάβει να κάνει χρονομετρημένο γύρο.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Λεκλέρ και Φερστάπεν έκαναν αρχικά τους δύο ταχύτερους γύρους, ενώ όσο βελτιωνόταν η πρόσφυση οι χρόνοι έπεφταν. Τελικά τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Ολλανδός της Red Bull, μπροστά από το δίδυμο της Mercedes.

Η Ferrari ολοκλήρωσε το Q1 με μία 4η (Λεκλέρ) και μία 8η (Χάμιλτον) θέση. Πιάστρι και Νόρις ήταν μόλις στο 11-12, με την McLaren να δείχνει επηρεασμένη από όσα προηγήθηκαν στο Σπριντ.

Q1 comes to an end and we progress to Q2 💪 @Charles_Leclerc - P4@LewisHamilton - P8 pic.twitter.com/V35NoeF6qI — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 18, 2025

Μπορτολέτο, Οκόν, Στρολ, Άλμπον και ο Χατζάρ που είχε εγκαταλείψει, ήταν οι 5 οδηγοί που έμειναν εκτός συνέχειας.

Q2

Στο 15λεπτο του Q2 ο Φερστάπεν έθεσε και πάλι το ρυθμό, με τους Λεκλέρ, Νόρις και Χάμιλτον να ακολουθούν. Ο Πιάστρι ήταν μόλις 8ος, πίσω από τις δύο Mercedes και τη Williams του Σάινθ.

And that’s Q2! 🏁 Max tops the times once again, but Yuki is knocked out. He’ll start tomorrow’s race in P13.#F1 || #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/sXbauljNTS October 18, 2025

Την πεντάδα που δεν πέρασε στο Q3 αποτέλεσαν οι Χούλκενμπεργκ, Λόσον, Τσουνόντα, Γκασλί και Κολαπίντο.

Q3

Oι Φερστάπεν, Νόρις, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Ράσελ και Αντονέλι βγήκαν στην πίστα με φρέσκο σετ ελαστικών, σε αντίθεση με τον Πιάστρι που είχε χρησιμοποιημένο.

Και πάλι ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είχε πρόβλημα να θέσει στην αρχή της περιόδου τον καλύτερο χρόνο (1:32.510). Αν και ο Ολλανδός δεν κατάφερε να κάνει δεύτερη χρονομετρημένη προσπάθεια πήρε μία ακόμα pole, με τον Νόρις να ανεβαίνει στο τέλος στη 2η θέση, μπροστά από τους Λεκλέρ, Ράσελ, Χάμιλτον και Πιάστρι.