Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber προκάλεσε καραμπόλα στην πρώτη στροφή, με τους δύο οδηγούς της McLaren να εγκαταλείπουν.

Καταστροφική για την McLaren ήταν η εκκίνηση στο Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ, καθώς εγκατέλειψαν τόσο ο Όσκαρ Πιάστρι όσο και ο Λάντο Νόρις μόλις στην πρώτη στροφή!

Προσπαθώντας να κάνει κίνηση ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, έπεσε πάνω στην McLaren του Αυστραλού, η οποία στη συνέχεια χτύπησε στο μονοθέσιο του Βρετανού.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Αν ο Φερστάπεν κερδίσει το Σπριντ και πάρει 8 βαθμούς, τότε θα μπει για τα καλά στην μάχη του τίτλου απέναντι στα δύο απόλυτα φαβορί της χρονιάς, τους οδηγούς της McLaren.