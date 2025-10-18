F1 - «Μακελειό» στην εκκίνηση του Σπριντ στο GP ΗΠΑ, εκτός αγώνα Νόρις και Πιάστρι (vid)
Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber προκάλεσε καραμπόλα στην πρώτη στροφή, με τους δύο οδηγούς της McLaren να εγκαταλείπουν.
Καταστροφική για την McLaren ήταν η εκκίνηση στο Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ, καθώς εγκατέλειψαν τόσο ο Όσκαρ Πιάστρι όσο και ο Λάντο Νόρις μόλις στην πρώτη στροφή!
Προσπαθώντας να κάνει κίνηση ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, έπεσε πάνω στην McLaren του Αυστραλού, η οποία στη συνέχεια χτύπησε στο μονοθέσιο του Βρετανού.
LAP 1/19— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ
Αν ο Φερστάπεν κερδίσει το Σπριντ και πάρει 8 βαθμούς, τότε θα μπει για τα καλά στην μάχη του τίτλου απέναντι στα δύο απόλυτα φαβορί της χρονιάς, τους οδηγούς της McLaren.