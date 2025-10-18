F1 - «Μακελειό» στην εκκίνηση του Σπριντ στο GP ΗΠΑ, εκτός αγώνα Νόρις και Πιάστρι (vid)

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber προκάλεσε καραμπόλα στην πρώτη στροφή, με τους δύο οδηγούς της McLaren να εγκαταλείπουν.

Καταστροφική για την McLaren ήταν η εκκίνηση στο Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ, καθώς εγκατέλειψαν τόσο ο Όσκαρ Πιάστρι όσο και ο Λάντο Νόρις μόλις στην πρώτη στροφή!

Προσπαθώντας να κάνει κίνηση ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, έπεσε πάνω στην McLaren του Αυστραλού, η οποία στη συνέχεια χτύπησε στο μονοθέσιο του Βρετανού.

Αν ο Φερστάπεν κερδίσει το Σπριντ και πάρει 8 βαθμούς, τότε θα μπει για τα καλά στην μάχη του τίτλου απέναντι στα δύο απόλυτα φαβορί της χρονιάς, τους οδηγούς της McLaren.

