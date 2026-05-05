Σαν Σήμερα: O αγώνας στην Ίμολα που λίγο έλειψε να εγκαταλείψουν όλοι (vid)

Σαν σήμερα το 1985, ο Έλιο Ντε Άντζελις πήρε μια απροσδόκητη νίκη στο ανατρεπτικό GP Σαν Μαρίνο, για τον τρίτο γύρο της σεζόν στη Formula 1. Αρχικά, ο Άιρτον Σένα βρισκόταν καθοδόν για τη δεύτερη συνεχόμενή του νίκη, αλλά ξέμεινε από καύσιμα τέσσερις γύρους πριν το τέλος. Η πρωτοπορία πέρασε στον Στεφάν Γιοχάνσον που έβαινε για την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Σουηδός της Ferrari είχε την ίδια κατάληξη με τον Σένα, μερικές στροφές αργότερα. Συνολικά 7 από τα 11 μονοθέσια που κατετάγησαν έμειναν από καύσιμα. Ο Αλέν Προστ ήταν από τους ελάχιστους που «επιβίωσαν» και κέρδισε, μέχρι να αποκλειστεί λόγω παραβίασης του ελάχιστου ορίου βάρους στη McLaren MP4/2B. Έτσι, νικητής αναδείχθηκε ο Ντε Άντζελις, σε έναν αγώνα που δεν ήθελε να κερδίσει κανείς.

Σαν σήμερα το 1996, η πίστα της Ίμολα φιλοξένησε ξανά το GP Αγίου Μαρίνου, αυτήν τη φορά για τον πέμπτο γύρο του πρωταθλήματος της Formula 1. Οι πρώτοι γύροι είδαν τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ να κάνει εξαιρετική εκκίνηση από την τέταρτη θέση και να τίθεται επικεφαλής, μέχρι να αντιμετωπίσει προβλήματα στα υδραυλικά της McLaren MP4/11 και να εγκαταλείψει λίγο μετά το μισό του αγώνα. Έτσι, η πρωτοπορία πέρασε στα χέρια του Ντέιμον Χιλ, ο οποίος είχε προσπεράσει τον poleman, Μίκαελ Σουμάχερ, και κατέκτησε εύκολα τη νίκη. Παρόλο που αναγκάστηκε να μειώσει ρυθμό λόγω ενός προβλήματος στο δισκόφρενο του εμπρός δεξιού τροχού του, ο Γερμανός της Ferrari κατέλαβε τη δεύτερη θέση και το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Benetton.

Σαν σήμερα το 2002, ο τρίτος αγώνας του MotoGP ήταν το Grand Prix Ισπανίας. Ο αγώνας αυτός έλαβε χώρα στη Χερέθ, σε μια πίστα της οποίας τα χαρακτηριστικά ευνοούσαν τις παλιές δίχρονες μοτοσικλέτες 500cc έναντι των νέων τετράχρονων 1000cc. Στην εκκίνηση, ο poleman, Βαλεντίνο Ρόσι, είχε μικροεπαφή με τη Suzuki του Κένι Ρόμπερτς Jr. και έχασε κάποιες θέσεις. Ωστόσο, η ανωτερότητα του συνδυασμού Ρόσι-Honda ήταν τέτοια που ο Ιταλός δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να υποσκελίσει τον πρωτοπόρο Τόρου Ουκάβα. Μετά την προσπέρασή του στον 17ο από τους 27 γύρους, η υπόθεση νίκη έλαβε τέλος, ενώ ο Ουκάβα ήρθε επίσης αντιμέτωπος με τον συμπατριώτη και αείμνηστο Νταϊτζίρο Κάτο. Ο νεαρός έκανε τη δική του προσπέραση στον 22ο γύρο, κατακτώντας έτσι το πρώτο του βάθρο στη μεγάλη κατηγορία της διοργάνωσης.

Σαν σήμερα το 2013, το GP Ισπανίας του MotoGP μονοπωλήθηκε από τρεις τοπικούς ήρωες. Ο Ντάνι Πεντρόσα, που εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, έκανε ένα από τα συνήθη εντυπωσιακά πετάγματά του και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον poleman Χόρχε Λορένθο. Οι δυο τους μονομάχησαν και αντάλλαζαν θέσεις στους πρώτους έξι γύρους, με τον Ισπανό της Honda να βρίσκει τον ρυθμό του, να ξαναπερνά στην πρωτοπορία και να την διατηρεί μέχρι τον τερματισμό. Ο νεαρός Μαρκ Μάρκεθ, έκλεψε τη δεύτερη θέση από τον Λορένθο με την έτερη Honda στον τελευταίο γύρο, στη 13η και τελευταία στροφή, που είχε πρόσφατα μετονομαστεί προς τιμήν του πρωταθλητή αναβάτη της Yamaha. Αξίζει να αναφέρουμε πως η τριπλέτα Πεντρόσα-Μάρκεθ-Λορένθο είχε μοιραστεί τις νίκες στους πρώτους τρεις αγώνες εκείνης της σεζόν.

Σαν σήμερα το 2019, ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε εμφατικά στο GP Ισπανίας του MotoGP που είχε λάβει χώρα στη Χερέθ, όντας επικεφαλής από την αρχή έως τον τερματισμό. Ο 20χρονος Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος είχε γράψει ιστορία ως ο νεότερος poleman στη διοργάνωση, εγκατέλειψε στο μέσον του αγώνα λόγω ενός σπασμένου εναλλάκτη στη Yamaha του. Ο ομόσταυλός του, Φράνκο Μορμπιντέλι, άσκησε πίεση στον Μάρκεθ αλλά σύντομα υποχώρησε, σε αντίθεση με τον Άλεξ Ρινς που αναρριχήθηκε από ένατος για να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Παράλληλα, ο Μάβερικ Βινιάλες κράτησε πίσω τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο για το πρώτο του βάθρο στη σεζόν.

Φωτογραφίες: CavallinoRampa2/Χ