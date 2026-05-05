Volkswagen: Νέα τιμολογιακή πολιτική για T-Cross και Taigo

Η Volkswagen ενισχύει τη θέση των T-Cross και Taigo στην ελληνική αγορά. Δείτε αναλυτικά τις τιμές ανά έκδοση.

Η Volkswagen προχωρά σε μια σημαντική αναπροσαρμογή της εμπορικής της πολιτικής στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των compact SUV. Η νέα στρατηγική, που ανακοινώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, φέρνει μειωμένες τιμές εισόδου και αναβαθμισμένες εκδόσεις εξοπλισμού για τα δημοφιλή T-Cross και Taigo.

Κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι η εισαγωγή των εκδόσεων «More». Οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας, συνδυάζοντας πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και προηγμένα συστήματα ασφαλείας σε τιμές που τοποθετούν τα μοντέλα της Volkswagen στην καρδιά του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

T-Cross: Έμφαση στην πρακτικότητα και στην ευελιξία

Το ανανεωμένο T-Cross παραμένει η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση χώρων σε ένα αυτοκίνητο με compact εξωτερικές διαστάσεις. Το χαρακτηριστικό συρόμενο πίσω κάθισμα παραμένει το συγκριτικό του πλεονέκτημα, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του χώρου αποσκευών ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η αρχική τιμή του μοντέλου υποχωρεί κάτω από το όριο των 21.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι τιμές για τις εκδόσεις του T-Cross διαμορφώνονται ως εξής:

1.0 TSI 95 PS Essential: από 20.990€

1.0 TSI 95 PS More: από 22.590€

1.0 TSI 116 PS More: από 23.490€

1.0 TSI 116 PS DSG More: από 24.990€

1.0 TSI 116 PS DSG R-Line More: από 28.990€

Taigo: Coupe σχεδίαση και lifestyle χαρακτήρας

Για το κοινό που αναζητά μια πιο δυναμική αισθητική προσέγγιση, το Taigo αποτελεί την εναλλακτική πρόταση με coupe-SUV χαρακτηριστικά. Παρά την κεκλιμένη οροφή, το μοντέλο διατηρεί την πρακτικότητα και τους άνετους χώρους που απαιτεί η καθημερινή χρήση. Η νέα αρχική τιμή του Taigo αποτελεί πλέον μία από τις πιο προσιτές εισόδους στην κατηγορία των coupe SUV, καθώς ξεκινά από τις 19.990 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές για την γκάμα του Taigo:

1.0 TSI 95 PS Essential: από 19.990€

1.0 TSI 95 PS More: από 21.690€

1.0 TSI 116 PS More: από 22.590€

1.0 TSI 116 PS DSG More: από 23.990€

Με αυτή τη συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στα δύο μοντέλα, η Volkswagen επιχειρεί να καλύψει κάθε διαφορετική ανάγκη στην πιο δυναμική κατηγορία της αγοράς. Είτε πρόκειται για την πρακτικότητα του T-Cross είτε για το στιλ του Taigo, ο κοινός παρονομαστής παραμένει η χρήση αποδοτικών κινητήρων TSI και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών που αναβαθμίζουν την αξία του τελικού προϊόντος.