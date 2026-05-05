Μήνυμα σε όσους συνεχίζουν να κατακρίνουν τους φετινούς κανονισμούς της Formula 1 έστειλε ο Τότο Βολφ, ο οποίος απολαμβάνει ιδιαίτερα τους αγώνες του 2026.

Το Grand Prix Μαϊάμι φαίνεται πως άλλαξε, έστω και προσωρινά το κλίμα γύρω από τους κανονισμούς της Formula 1 του 2026. Ο αγώνας είχε μάχες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο και ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος, με το αποτέλεσμα να μην είναι δεδομένο από την αρχή του.

Μετά από ένα έντονα αμφιλεγόμενο ξεκίνημα στη σεζόν, οι πρώτες διορθωτικές παρεμβάσεις στους κανονισμούς εφαρμόστηκαν και είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα στο Μαϊάμι. Ωστόσο δεν είχαμε πλήρη εικόνα, μιας και οι ομάδες αντλούν νέα δεδομένα σε κάθε Grand Prix και μαθαίνουν συνεχώς για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Οι απαντήσεις της F1

Ο αγώνας στο Μαϊάμι ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για όσους έχουν ταχθεί υπέρ του φετινού σετ κανονισμών. Ένας εξ αυτών είναι ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, του οποίου η ομάδα έχει κερδίσει όλα τα φετινά Grand Prix. Ωστόσο είδαμε στο σπριντ στη Φλόριντα τη McLaren να την κερδίζει στα ίσα με την αναβαθμισμένη MCL40.

Ο Αυστριακός αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στις ΗΠΑ και είχε ξεκάθαρο μήνυμα για τους επικριτές των κανονισμών: «Αν υπάρχει έστω και ένας που παραπονιέται για τον αγώνα του Μαϊάμι, νομίζω πρέπει να… κρυφτεί, ειλικρινά. Προφανώς αυτή η πίστα είναι λίγο πιο εύκολη, δεν απαιτεί τόσο έντονη διαχείριση ενέργειας. Υπάρχουν καλοί και κακοί αγώνες, αλλά αυτός ήταν μια εξαιρετική διαφήμιση για τη Formula 1».

Νωρίς για νέες αλλαγές στους κανονισμούς

Παρά το γεγονός πως το παράθυρο για νέες παρεμβάσεις στους κανονισμούς είναι ανοιχτό, η Formula 1 δεν θα βιαστεί να προβεί σε αλλαγές. Ο Βολφ υποστηρίζει την αποφυγή νέων παρεμβάσεων δίνοντας ως παράδειγμα τις μονομαχίες στο Μαϊάμι.

«Όποιος μιλά για αλλαγή των κανονισμών κινητήρων τόσο σύντομα, πρέπει να αναθεωρήσει τον τρόπο που αξιολογεί τη Formula 1 σε αυτή τη φάση. Ήταν ένας εντυπωσιακός αγώνας στο Μαϊάμι. Μάχη για την κορυφή, μάχη στο midfield. Ήταν εξαιρετικό».

Βέβαια, υποστήριξε πως ενδεχομένως να είναι αναπόφευκτες οι αλλαγές μακροπρόθεσμα: «Μπορούμε να το βελτιώσουμε μεσοπρόθεσμα; Απολύτως. Ποτέ δεν θα ήμασταν αντίθετοι στο να κάνουμε το θέαμα ακόμη καλύτερο. Σκέφτομαι τα SM modes. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη τελική ταχύτητα εκεί. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι. Αν μπορούμε να πάρουμε περισσότερη απόδοση από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ακόμα καλύτερα. Αλλά δώστε μας τον χρόνο για να το κάνουμε σωστά».