Volvo Car Hellas: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα με 0% επιτόκιο

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Volvo εισάγει νέα προγράμματα χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν άτοκα δάνεια, χαμηλές μηνιαίες δόσεις και πρόσθετα οφέλη για κατόχους.

Η νέα εμπορική πολιτική της Volvo Car Hellas, η οποία ανακοινώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, εστιάζει στην προσφορά ευέλικτων λύσεων χρηματοδότησης τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της απόκτησης νέων μοντέλων μέσω ευνοϊκών όρων που προσαρμόζονται στις ανάγκες του σύγχρονου αγοραστή.

Το πρόγραμμα προβλέπει μηδενικό επιτόκιο για μια ευρεία γκάμα δημοφιλών μοντέλων, ενώ για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της γκάμας ισχύει ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,9%. Η διάρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τους 48 μήνες, προσφέροντας σταθερότητα στον προγραμματισμό των δαπανών.

Μοντέλα και επιτόκια

Η άτοκη χρηματοδότηση (0%) αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, περιλαμβάνοντας τα αμιγώς ηλεκτρικά EX30, EX40 και EC40. Επίσης, στον ίδιο προνομιακό όρο υπάγονται το δημοφιλές XC40 καθώς και η έκδοση XC60 Mild Hybrid, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα των αναγκών της αγοράς SUV.

Για τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας, όπως το XC60 Plug-in Hybrid, το XC90 (MY26), το EX90 (MY25) και το νέο ES90, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο ανταγωνιστικό 3,9%. Όλα τα προγράμματα απαιτούν μια ελάχιστη προκαταβολή της τάξης του 25%, διασφαλίζοντας χαμηλότερο κεφάλαιο δανεισμού.

Δομή χρηματοδότησης και δόσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές μορφές δανείου, ανάλογα με τον οικονομικό τους σχεδιασμό. Το σταθερό δάνειο εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την πλήρη απόκτηση του αυτοκινήτου, προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια και σταθερότητα.

Εναλλακτικά, το δάνειο τύπου Balloon προσφέρει αισθητά χαμηλότερη μηνιαία δόση και μέγιστη ευελιξία στη λήξη του. Ο πελάτης μπορεί τότε να επιλέξει αν θα αποπληρώσει την τελευταία μεγάλη δόση για να κρατήσει το όχημα, αν θα την αναχρηματοδοτήσει ή αν θα ανταλλάξει το αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο Volvo.

Μοντέλο Ενδεικτική Μηνιαία Δόση EX30 από €260 XC40 από €290 EX40 από €320 EC40 από €350 XC60 Mild Hybrid από €380

Πρόσθετα οφέλη και επιδοτήσεις

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η οποία προσφέρει επιπλέον όφελος 3.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτό μειώνει ακόμη περισσότερο το τελικό κόστος απόκτησης για τα μοντέλα EX30, EX40 και EC40.

Τέλος, η Volvo Car Hellas επιβραβεύει τους υφιστάμενους κατόχους Volvo με πρόσθετα προνόμια, όπως όφελος έως 2.000 ευρώ για την αγορά οποιουδήποτε νέου μοντέλου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης του Volvo Wallbox σε προνομιακή τιμή, διευκολύνοντας τη φόρτιση στο σπίτι.