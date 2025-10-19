Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Circuit of the Americas για το 19ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix ΗΠΑ. Ο 19ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Circuit of the Americas, μία εντυπωσιακή διαδρομή, θα έχει διάρκεια 56 γύρους.

Ο Φερστάπεν πάει για το απόλυτο

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός μετά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ εξασφάλισε την pole position και θέλει να κάνει το δύο στα δύο. Το έργο του αναμένεται να είναι πιο δύσκολο, μιας και ο δεύτερος Λάντο Νόρις δεν θέλει να κάνει όσο κακή εκκίνηση έκανε στο σπριντ.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος κατάφερε να ανατρέψει το κακό αποτέλεσμα των κατατακτήριων σπριντ. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ, με τον οδηγό της Mercedes να θέλει ένα ακόμα βάθρο.

Ο Πιάστρι θέλει να αλλάξει την τύχη του

Ο Λιούις Χάμιλτον πρέπει να καταριέται το λάθος του στο τέλος του Q3, διότι αντί για 2ος εκκινεί 5ος το σημερινό αγώνα. Δίπλα του στην τρίτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας μετά την εγκατάλειψη στον Αγώνα Σπριντ δεν βρήκε το ρυθμό που ήθελε και σήμερα πρέπει να ανατρέψει την κατάσταση.

Από την 7η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes και δίπλα του θα βρίσκεται ο εντυπωσιακός Όλιβερ Μπέρμαν της Haas. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Κάρλος Σάινθ της Williams και Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει μια πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Όλη η δράση του Grand Prix ΗΠΑ στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.