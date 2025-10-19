WRC: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Toyota, Έβανς, Οζιέ και Ροβάνπερα δίνουν σκληρή μάχη για τον τίτλο (vid)
Τον πέμπτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών στο WRC και ένατο συνολικά, πανηγύρισε στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης η Toyota. Η ιαπωνική ομάδα έφθασε τους 632 βαθμούς (έναντι 464 της Hyundai) και με δύο αγώνες να απομένουν, εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
CHAMPIONS!!!
A weekend to remember for Toyota GAZOO Racing who claim the manufacturers’ title for 2025! 🏆🍾#WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/0j7pEwI6AL— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 19, 2025
Η Toyota άφησε τη Citroen μόνη 3η με 8 πρωταθλήματα και πλέον κυνηγά την Lancia, η οποία έχει 10. Η ιταλική εταιρεία σχεδιάζει να επιστρέψει στην κορυφαία μορφή των αγώνων ράλλυ, με αφορμή την αλλαγή των κανονισμών.
Νικητής, για τρίτη φορά φέτος, αναδείχθηκε ο Κάλε Ροβάνπερα, ο οποίος θα αποχωρήσει από το WRC στο τέλος της σεζόν. Στη 2η θέση τερμάτισε ο teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς, ενώ στην 3η ο Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport.
Victory 🥇👏@KalleRovanpera @JonneHalttunen @TGR_WRC #WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/uifs1MNwGo— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 19, 2025
Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Έβανς επέστρεψε στην κορυφή μετά την έξοδο που είχε ο Οζιέ το Σάββατο. Ο Βρετανός έχει 247 βαθμούς, με τους Οζιέ και Ροβάνπερα να έχουν από 234.
Επόμενος αγώνας - και προτελευταίος της σεζόν - είναι το Ράλλυ Ιαπωνίας, από 6 έως 9 Νοεμβρίου.