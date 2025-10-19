H ιαπωνική ομάδα κατέκτησε τον 9ο τίτλο της στο θεσμό, πίσω μόνο από την Lancia που έχει 10.

Τον πέμπτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών στο WRC και ένατο συνολικά, πανηγύρισε στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης η Toyota. Η ιαπωνική ομάδα έφθασε τους 632 βαθμούς (έναντι 464 της Hyundai) και με δύο αγώνες να απομένουν, εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

CHAMPIONS!!!



A weekend to remember for Toyota GAZOO Racing who claim the manufacturers’ title for 2025! 🏆🍾#WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/0j7pEwI6AL October 19, 2025

Η Toyota άφησε τη Citroen μόνη 3η με 8 πρωταθλήματα και πλέον κυνηγά την Lancia, η οποία έχει 10. Η ιταλική εταιρεία σχεδιάζει να επιστρέψει στην κορυφαία μορφή των αγώνων ράλλυ, με αφορμή την αλλαγή των κανονισμών.

Νικητής, για τρίτη φορά φέτος, αναδείχθηκε ο Κάλε Ροβάνπερα, ο οποίος θα αποχωρήσει από το WRC στο τέλος της σεζόν. Στη 2η θέση τερμάτισε ο teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς, ενώ στην 3η ο Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport.

Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Έβανς επέστρεψε στην κορυφή μετά την έξοδο που είχε ο Οζιέ το Σάββατο. Ο Βρετανός έχει 247 βαθμούς, με τους Οζιέ και Ροβάνπερα να έχουν από 234.

Επόμενος αγώνας - και προτελευταίος της σεζόν - είναι το Ράλλυ Ιαπωνίας, από 6 έως 9 Νοεμβρίου.