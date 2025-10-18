WRC - Εγκατάλειψη - σοκ για τον Οζιέ, χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου (vid)
Νέα δεδομένα στην μάχη του τίτλου για το πρωτάθλημα οδηγών του WRC, δημιουργεί η εγκατάλειψη του Σεμπαστιάν Οζιέ στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πολύπειρος Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχασε τον έλεγχο του GR Yaris Rally1 σε ένα γρήγορο κομμάτι του 10ης ειδικής διαδρομής.
La faute et l'abandon d'Ogier #WRC #RallyCER pic.twitter.com/kRzyqqd4JC— Rallye Sport (@RallyeSport) October 18, 2025
Με την πρόσφυση στο βρεγμένο να είναι μικρή, το αυτοκίνητο του οκτάκις πρωταθλητή έπεσε με δύναμη σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να σπάσει η εμπρός αριστερή ανάρτηση.
The moment it all went wrong for our championship leaders ❌#WRC | #CER2025 🇪🇺 pic.twitter.com/ch3Ll6oE7O— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 18, 2025
Μιλώντας στο Dirt Fish, ο ίδιος απέδωσε το ατύχημα σε απώλεια πίεσης στον εμπρός αριστερό τροχό, σε κάποιο σημείο νωρίτερα στην ειδική διαδρομή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πάει ευθεία στη δεξιά στροφή. Πλέον ο Οζιέ θα υποχωρήσει στη βαθμολογία, πίσω από τους teammate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς και Κάλε Ροβάνπερα.