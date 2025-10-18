WRC - Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Αγκαλιά με τη νίκη ο Ροβάνπερα, μετά την έξοδο του Οζιέ (vid)

Κώστας Μπιτσικώκος
Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota έχει προβάδισμα 36,3 δλ. από τον Τάνακ, με τέσσερις ειδικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του ράλλυ.

Η έξοδος του Σεμπαστιάν Οζιέ στη 10η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης ήταν το καθοριστικό σημείο στο σκέλος του Σαββάτου. Ο Γάλλος θα υποχωρήσει έτσι από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, με μόλις δύο ράλλυ να απομένουν για την ολοκλήρωση του φετινού WRC.

Μεγάλο φαβορί για τη νίκη είναι πλέον ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota), ο οποίος έχει χτίσει διαφορά 36,3 δευτερολέπτων από τον Οτ Τάνακ (Hyundai) και 44,7 δλ. από τον Έλφιν Έβανς.

Ο Οζιέ θα επιστρέψει στον αγώνα την Κυριακή (στις 4 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 78 χλμ), ελπίζοντας να πάρει 10 βαθμούς (5 από την Super Sunday και 5 από την Power Stage), ώστε να περιορίσει τις απώλειές του.

