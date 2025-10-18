Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota έχει προβάδισμα 36,3 δλ. από τον Τάνακ, με τέσσερις ειδικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του ράλλυ.

Η έξοδος του Σεμπαστιάν Οζιέ στη 10η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης ήταν το καθοριστικό σημείο στο σκέλος του Σαββάτου. Ο Γάλλος θα υποχωρήσει έτσι από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, με μόλις δύο ράλλυ να απομένουν για την ολοκλήρωση του φετινού WRC.

Μεγάλο φαβορί για τη νίκη είναι πλέον ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota), ο οποίος έχει χτίσει διαφορά 36,3 δευτερολέπτων από τον Οτ Τάνακ (Hyundai) και 44,7 δλ. από τον Έλφιν Έβανς.

Kalle and Jonne will lead into the final day of the Central European Rally! 🔥#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CentralEuropeanRally 🇩🇪🇨🇿🇦🇹 pic.twitter.com/SO2mXILT3N — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 18, 2025

Ο Οζιέ θα επιστρέψει στον αγώνα την Κυριακή (στις 4 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 78 χλμ), ελπίζοντας να πάρει 10 βαθμούς (5 από την Super Sunday και 5 από την Power Stage), ώστε να περιορίσει τις απώλειές του.