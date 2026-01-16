Κύπελλο Δεξιοτεχνιών: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 2026
Η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Κυπέλλων Δεξιοτεχνιών της φετινής χρονιάς. Ο θεσμός του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος περιλαμβάνει 5 αγώνες, ενώ το Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από 10 διοργανώσεις.
Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος
Η πρεμιέρα του θεσμού θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο στις 10 Μαΐου, με τον Πύργο να φιλοξενεί τον δεύτερο αγώνα στις 7 Ιουνίου. Στις 5 Ιουλίου, στο Βραχάτι θα διεξαχθεί η τρίτη συνάντηση της χρονιάς, με τον αγώνα στην Καλαμάτα να είναι προγραμματισμένος για τις 13 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Οκτωβρίου θα δοθεί η συνέχεια στον Πύργο, ενώ στο Ναύπλιο θα πραγματοποιηθεί ο πέμπτος γύρος του θεσμού στις 6 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:
- Αγρίνιο (10 Μαΐου)
- Πύργος (7 Ιουνίου)
- Βραχάτι (5 Ιουλίου)
- Καλαμάτα (13 Σεπτεμβρίου)
- Πύργος (25 Οκτωβρίου)
- Ναύπλιο (6 Δεκεμβρίου)
Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος με 10 αγώνες να απαρτίζουν το καλεντάρι του θεσμού. Η αρχή θα γίνει στην Ξάνθη στις 22 Μαρτίου, ενώ μία εβδομάδα μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας στον Βελβεντό. Η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει την τρίτη συνάντηση της χρονιάς στις 10 Μαΐου, με το αγώνα στο Σουφλί να είναι προγραμματισμένος για τις 7 Ιουνίου. Στις 21 Ιουνίου, θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στην Πτολεμαΐδα και θα ακολουθήσει ο αγώνας στην Κοζάνη στις 5 Ιουλίου. Επόμενος σταθμός του Κυπέλλου είναι το Κιλκίς στις 30 Αυγούστου και ακολουθεί η Δράμα (4 Οκτωβρίου) και η Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου). Η αυλαία του θεσμού θα πέσει στη Φλώρινα στις 8 Νοεμβρίου.
Συνοπτικά, το καλεντάρι του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος έχει ως εξής:
- Ξάνθη (22 Μαρτίου)
- Βελβεντός (19 Απριλίου)
- Αλεξανδρούπολη (10 Μαΐου)
- Σουφλί (7 Ιουνίου)
- Πτολεμαΐδα (21 Ιουνίου)
- Κοζάνη (5 Ιουλίου)
- Κιλκίς (30 Αυγούστου)
- Δράμα (4 Οκτωβρίου)
- Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου)
- Φλώρινα (8 Νοεμβρίου)