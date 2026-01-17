Σαν Σήμερα: Το «αντίο» της Lotus από την F1 (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Με έντονη αγωνιστική δράση συνεχίζεται η νέα εβδομάδα, με τη Formula 1 και τους αγώνες ράλλυ να πρωταγωνιστούν. Θα μάθουμε για το τέλος της σπουδαίας Team Lotus, ένα Grand Prix στην Αργεντινή και μία παρουσίαση μονοθεσίου. Στο WRC ένας θρύλος των αγώνων γεννήθηκε πριν από 54 χρόνια, ενώ ο Τόμι Μάκινεν θριάμβευσε στο Μόντε Κάρλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1954, έλαβε χώρα το Grand Prix Αργεντινής για το άνοιγμα της αυλαίας στην τότε νέα σεζόν της F1. Ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κατέκτησε τη νίκη πίσω από το τιμόνι μιας Maserati 250F, ίσως του πιο εμβληματικού αυτοκινήτου F1 για τη δεκαετία του ‘50. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζουζέπε Φαρίνα με μια Ferrari και τρίτος ήταν ο Χοσέ Φροϊλάν Γκονζάλεζ, επίσης με Ferrari.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα Βρετανός πρωταθλητής του WRC, ο Ρίτσαρντ Μπερνς. Ο οδηγός από το Ρέντινγκ κατέκτησε τίτλους στα εθνικά πρωταθλήματα ράλλυ και έφτασε στην κορυφή αυτού του είδους αγώνων, κατακτώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2001 με τη Subaru. Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβό του, το 2005, υπέκυψε στον καρκίνο που τον ταλαιπωρούσε και έφυγε από τη ζωή.

Σαν σήμερα το 1991, γεννήθηκε ο Εσαπέκα Λάπι. Ο Φινλανδός κατάφερε να αναρριχηθεί στην παγκόσμια σκηνή των ράλλυ με την Skoda, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ERC) του 2014 καθώς και την κατηγορία WRC2 το 2016. Οι επιδόσεις του τού εξασφάλισαν θέση στην κορυφαία κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally (WRC) το 2017, με την Toyota να επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» μετά το 1999 και να του δίνει κάθισμα μαζί με τους Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα και Γιούχο Χάνινεν. Ο Λάπι στέφθηκε νικητής μόλις στην τέταρτη συμμετοχή του, κατακτώντας θριαμβευτικά το Ράλλυ Φινλανδίας. Αγωνίστηκε και στη Citroen το 2019 πριν επιστρέψει στην Toyota το 2022. Πέρυσι αγωνίστηκε με την ομάδα της Hyundai.

Σαν σήμερα το 1995, έβαλε λουκέτο η ιστορική ομάδα της Team Lotus, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η Lotus εισήλθε στην F1 στα τέλη των ‘50s μέσω του αείμνηστου Κόλιν Τσάπμαν και, μέχρι το 1994, συμμετείχε σε πάνω από 500 αγώνες και κατέκτησε 13 τίτλους, 74 νίκες και 102 pole position. Η Lotus συγχωνεύτηκε με την αδύναμη ομάδα της Pacific για το 1995, η οποία με τη σειρά της έπαψε να υπάρχει από τα τέλη εκείνης της χρονιάς. Το όνομα Lotus επέστρεψε στην F1 το 2010, με τη νέα ωστόσο ομάδα να μην έχει πλέον κανένα κοινό με την παλιά υπερδύναμη του Κόλιν Τσάπμαν, παρά μόνο το ίδιο το όνομα.

Σαν σήμερα το 1999, ξεκίνησε το WRC εκείνης της χρονιάς με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο να είναι ο εναρκτήριος γύρος. Νικητής μετά από 23 αντίξοες ειδικές διαδρομές αναδείχθηκε ο Τόμι Μάκινεν με ένα Mitsubishi Lancer Evo. Δεύτερος ήταν ο Γιούχα Κάνκουνεν της Subaru και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντιντιέ Οριόλ της Toyota.

Σαν σήμερα το 2001, η Jaguar Racing έγινε η πρώτη ομάδα της Formula 1 που παρουσίασε το μονοθέσιό της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, την R2. Ο Έντι Ιρβάιν παρέμεινε στις τάξεις της και δίπλα του είχε για τους πρώτους τέσσερις αγώνες τον Λουτσιάνο Μπούρτι. Τον Βραζιλιάνο αντικατέστησε ο Πέδρο Ντε Λα Ρόσα. Η σεζόν της Jaguar αποδείχθηκε μέτρια, παρά το βάθρο του Ιρβάιν στο Μονακό, αφού κατέλαβε την 8η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με μόλις 9 βαθμούς.

Φωτογραφίες: Nuvolaritazio1/X